يواجه مربو الماشية خلال موسم عيد الأضحى الحالي أزمة في تراجع القوة الشرائية للمواطنين مقارنة بالعام الماضي، في ظل زيادة المعروض من الأضاحي، ما ساهم في استقرار الأسعار وتقليص هامش ربح المربين للحد من الخسائر، حسبما صرح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، لـ«مصراوي».

وأوضح حسين أبو صدام أن أسعار الأضاحي تشهد حالة من الاستقرار خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي، رغم ارتفاع تكاليف التربية والأعلاف، مشيرًا إلى أن المربي يُعد الطرف الأكثر تضررًا في ظل ضعف الإقبال على الشراء.

وتتراوح أسعار العجول البقري القائم الأعلى جودة بين 190 و200 جنيه للكيلو، فيما تتراوح أسعار الجاموسي بين 165 و170 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار الخراف والماعز ما بين 200 و220 جنيهًا للكيلو، وفقا لنقيب الفلاحين، مؤكدًا عدم تغير الأسعار مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضح أبو صدام أن المربين يتحملون فارق التكلفة رغم استقرار أسعار البيع، لافتًا إلى أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، ما زاد الأعباء على المربين.

واعتبر أن ضعف القوة الشرائية وتراجع الطلب على الأضاحي هذا العام من أبرز أسباب استقرار الأسعار، إلى جانب طرح الدولة كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والمبردة واللحوم الحية، بما ساهم في ضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن تراجع الإقبال ينعكس سلبًا على المربين والثروة الحيوانية، إذ اضطر صغار المربين إلى خفض أعداد الرؤوس التي يقومون بتربيتها بسبب ارتفاع التكلفة وضعف العائد الاقتصادي.

وتابع أن بعض الأسر التي كانت تربي أكثر من رأس ماشية في السابق أصبحت تكتفي حاليًا بتربية رأس واحدة فقط، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف التربية.

وأوضح أن المربين يسعون إلى بيع الأضاحي قبل انتهاء موسم العيد، نظرًا لانخفاض الأسعار عادة عقب انتهاء الموسم مع تراجع الطلب المرتبط بالأضحية، ما قد يعرّضهم لخسائر إضافية نتيجة استمرار تكاليف التغذية والرعاية.