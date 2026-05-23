أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر، مستندة إلى إرثها الإفريقي، تتمسك بشكل ثابت بضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة دول القارة الأفريقية، وصون مؤسساتها الوطنية، باعتبار ذلك حجر الأساس لمواجهة التحديات المتشابكة التي تمر بها القارة، بما يعزز دعائم السلم والأمن والاستقرار.

جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية "يوم إفريقيا" التي استضافتها جامعة القاهرة، اليوم السبت، إذ شدد على أن مصر ستظل شريكًا فاعلًا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات، والانفتاح على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحقق أولويات شعوب ودول القارة.

