شهدت مصر اليوم الخميس، أحداثًا متنوعة، في مقدمتها بحث الرئيس السيسي دعم استقرار ليبيا، وتنظيم السوق العقارية على طاولة مدبولي، وصرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة، وتصريحات مهمة بشأن أسعار السكر

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يبحث مع وزيري خارجية الجزائر وتونس دعم استقرار ليبيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس كإطار دبلوماسي استراتيجي لدول الجوار المباشر لليبيا، بهدف دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية.

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها؛ باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.

3 آلاف جنيه.. وزير العمل يعلن صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة

أعلن حسن رداد وزير العمل، بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي 767 مليونًا و613 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

"شبورة مائية ورياح نشطة".. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء المعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

مصدر: سعر السكر سينخفض بعد طرحه بالبورصة السلعية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار طرح سلعة السكر عبر البورصة السلعية من شأنه إحداث توازن حقيقي في السوق المحلي، وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تعزيز توافر السلعة بشكل مستمر في الأسواق.

وزير الصحة: مصر منفتحة على استضافة 9 ملايين لاجئ رغم التحديات الاقتصادية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر تظل منفتحة على استضافة ما يقرب من 9 ملايين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر، رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها والضغوط الشديدة على مواردها، انطلاقًا من تقاليدها الإنسانية العريقة وإيمانها بأن الصحة حق إنساني أساسي لا يرتبط بالجنسية.

5700 حاج.. وصول آخر أفواج الحج البري السياحي إلى السعودية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، وصول آخر أفواج الحج السياحي البري إلى الأراضي السعودية، ضمن خطة تسيير رحلات الحج للموسم الحالي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحركة الحجاج منذ مغادرتهم الأراضي المصرية وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم بالمملكة العربية السعودية.

الأمين العام لحزب مستقبل وطن يكشف تفاصيل حل أزمة صرف المعاشات المتأخرة

أعلن النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وممثل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، عن التوصل إلى حل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف مبلغ 10 آلاف جنيه كدفعة أولية لجميع المستحقين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

