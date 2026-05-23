يواصل العاملون بمختلف قطاعات هيئة سكك حديد مصر أداء مهامهم على مدار الساعة لضمان انتظام حركة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على جميع خطوط الشبكة.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، تزامنًا مع كثافة التشغيل وزيادة الإقبال الجماهيري خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

استعدادات مكثفة من السكة الحديد قبل عيد الأضحى

في هذا السياق، تواصل أطقم العمل داخل الورش التابعة للهيئة تنفيذ أعمال الفحص الفني الشامل والصيانة الدورية للجرارات والعربات، إلى جانب أعمال التنظيف والتعقيم وتجهيز القطارات قبل خروجها للرحلات، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لتقديم خدمة آمنة ومتميزة لجمهور الركاب.

كما تقوم الفرق التخصصية التابعة لهندسة السكة بأعمال المتابعة الميدانية المستمرة لخطوط الشبكة ومنظومات الإشارات والاتصالات، من خلال المرور الدوري والفحص الفني والتدخل الفوري للتعامل مع أي أعطال طارئة قد تؤثر على انتظام حركة التشغيل، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لحركة القطارات على مستوى الشبكة من خلال غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات المركزية بالمناطق المختلفة، بالتنسيق المستمر مع أبراج التحكم، بما يضمن الحفاظ على انتظام التشغيل وسلامة مسير القطارات.

قطارات العيد الإضافية

تزامنًا مع كثافة التشغيل على الشبكة والدفع بقطارات إضافية لتلبية مطالب الجمهور خلال هذه الفترة، تكثف الهيئة من أعمال الخدمات المتكاملة والنظافة داخل المحطات والأرصفة وعربات القطارات، مع المتابعة المستمرة لنظافة دورات المياه وتهيئتها بصورة لائقة تعكس مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خلال فترة العيد.

وتؤكد الهيئة استمرار المتابعة الميدانية المكثفة وحملات التفتيش لتعزيز الانضباط داخل المحطات والقطارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تمس أمن وسلامة جمهور الركاب.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالركاب التعاون مع القائمين على التشغيل بالمحطات والقطارات، مؤكدة أن نجاح منظومة التشغيل واستمرار جودة الخدمة مسؤولية مشتركة ترتبط بوعي وتعاون جمهور الركاب بما يضمن توفير وسائل نقل حضارية وآمنة ومنظمة تليق بالمواطن المصري.