تفقد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية مخيمات حجاج الجمعيات بمشعري عرفات ومنى، وذلك قبل ساعات من تسلميها رسميًا لجميع مشرفي حج الجمعيات الأهلية.

وحرص رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية على التأكد من جاهزية المخيمات وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لراحة الحجاج خلال أداء الركن الأعظم لفريضة الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات، ثم النفرة إلى مزدلفة ومنها إلى منى حيث رمي الجمرات.

وشملت الجولة معاينة الخيام ودورات المياه وكافة الخدمات، وذلك للتأكد من توافر وسائل التهوية والتبريد، وأماكن توزيع الوجبات، حيث يشهد المستوى الأول نظام " البوفيه المفتوح".

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن هناك متابعة دقيقة من قبل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لكافة الاستعدادات المتعلقة باستلام المخيمات المخصصة لحجاج الجمعيات الأهلية في مشعري عرفات ومني، وكذلك متابعة خطة تصعيد الحجاج، مشيدا بمستوى التنظيم الدقيق من قبل المملكة العربية السعودية في المشاعر المقدسة.

وأوضح عبد الموجود أنه من المقرر أن يتم تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات مباشرة يوم الاثنين المقبل الموافق 8 ذو الحجة، وفق خطة زمنية دقيقة تضمن انتقال جميع الحجاج بسلاسة، مشيرا إلى أن البعثة أتمت جميع استعداداتها لتيسير عملية التفويج، فضلا عن أنه تم التعاقد هذا العام مع أكثر من 280 حافلة لنقل الحجاج إلى مشعري عرفات ومنى ضمن خطة زمنية منظمة.