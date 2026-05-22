إعلان

بعثة التضامن: 280 حافلة لنقل الحجاج وخطة زمنية دقيقة ليوم عرفة

كتب : أحمد الجندي

02:55 م 22/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يتفقد مخيمات حجاج الجمعيات بمشعري عرفات ومنى (3)
  • عرض 4 صورة
    رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يتفقد مخيمات حجاج الجمعيات بمشعري عرفات ومنى (2)
  • عرض 4 صورة
    رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يتفقد مخيمات حجاج الجمعيات بمشعري عرفات ومنى (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية مخيمات حجاج الجمعيات بمشعري عرفات ومنى، وذلك قبل ساعات من تسلميها رسميًا لجميع مشرفي حج الجمعيات الأهلية.

وحرص رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية على التأكد من جاهزية المخيمات وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لراحة الحجاج خلال أداء الركن الأعظم لفريضة الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات، ثم النفرة إلى مزدلفة ومنها إلى منى حيث رمي الجمرات.

وشملت الجولة معاينة الخيام ودورات المياه وكافة الخدمات، وذلك للتأكد من توافر وسائل التهوية والتبريد، وأماكن توزيع الوجبات، حيث يشهد المستوى الأول نظام " البوفيه المفتوح".

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن هناك متابعة دقيقة من قبل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لكافة الاستعدادات المتعلقة باستلام المخيمات المخصصة لحجاج الجمعيات الأهلية في مشعري عرفات ومني، وكذلك متابعة خطة تصعيد الحجاج، مشيدا بمستوى التنظيم الدقيق من قبل المملكة العربية السعودية في المشاعر المقدسة.

وأوضح عبد الموجود أنه من المقرر أن يتم تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات مباشرة يوم الاثنين المقبل الموافق 8 ذو الحجة، وفق خطة زمنية دقيقة تضمن انتقال جميع الحجاج بسلاسة، مشيرا إلى أن البعثة أتمت جميع استعداداتها لتيسير عملية التفويج، فضلا عن أنه تم التعاقد هذا العام مع أكثر من 280 حافلة لنقل الحجاج إلى مشعري عرفات ومنى ضمن خطة زمنية منظمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التضامن حج الجمعيات عرفات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فنادق ومخيمات 5 نجوم.. ما الخدمات الجديدة لحجاج السياحة 2026؟
أخبار مصر

فنادق ومخيمات 5 نجوم.. ما الخدمات الجديدة لحجاج السياحة 2026؟
هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
رياضة محلية

هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي
رياضة عربية وعالمية

لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الجمعة
تفاصيل واقعة ميكروباص القليوبية.. خلاف بسيط يثير الجدل
حوادث وقضايا

تفاصيل واقعة ميكروباص القليوبية.. خلاف بسيط يثير الجدل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من محافظة الدقهلية بشأن واقعة كسر منظم الغاز الطبيعي بالمنصورة
بالأرقام والتفاصيل.. كيف قفزت أسعار الأضاحي من 15 جنيهًا إلى 200 جنيه خلال 21 عامًا؟
ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي سنتقله إلى ميادين الشرق الأوسط
تسرب غاز الكلور بالإسماعيلية.. القصة الكاملة من لحظة الكسر المفاجئ إلى صفر إصابات -فيديو وصور