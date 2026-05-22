أعلنت بعثة الحج السياحي، اكتمال وصول جميع حجاج شركات السياحة المصريين إلى الأراضي المقدسة، ضمن برامج الحج المختلفة “الفاخر والخمس نجوم والاقتصادي والبري”، بالتزامن مع انتهاء رحلات الطيران والنقل البري الخاصة بالموسم الحالي، استعدادًا لأداء مناسك الحج هذا العام.

"انتهاء تفويج حجاج المدينة"

أكدت البعثة، أن اليوم يشهد أيضًا انتهاء تفويج حجاج السياحة الذين بدأوا رحلتهم الإيمانية من المدينة المنورة كموسم أول، وذلك بعد نجاح عمليات نقلهم إلى مكة المكرمة تحت إشراف كامل من بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري.

وأوضحت أن عمليات التفويج تمت بمتابعة مستمرة من أعضاء البعثة التابعة لوزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، وبالتنسيق الكامل مع مجموعة الراجحي المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة.

"حالة طوارئ داخل البعثة"

أعلنت بعثة الحج السياحي، حالة الطوارئ بين مختلف لجانها الفرعية، استعدادًا لبدء مرحلة تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة، حيث تمركزت جميع اللجان داخل مكة المكرمة للانضمام إلى البعثة الرئيسية.

وتم تقسيم أعضاء البعثة إلى ثلاث مجموعات رئيسية، تتولى الأولى متابعة أوضاع الحجاج داخل أماكن الإقامة بمختلف برامج الحج السياحي، بينما تختص المجموعة الثانية بالتنسيق المباشر مع مسؤولي مجموعة الراجحي لمراجعة ترتيبات التصعيد والاستعدادات الخاصة بالمخيمات، في حين تتولى المجموعة الثالثة التواصل المستمر مع شركات السياحة لمتابعة أوضاع الحجاج والاستعدادات النهائية للتصعيد.

"غرفة عمليات مركزية"

كشفت البعثة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقرها الرئيسي في شارع أجياد بمكة المكرمة، برئاسة سامية سامي، للتواصل مع الجهات السعودية المختصة ومتابعة الاستعدادات الخاصة بتصعيد الحجاج إلى عرفات.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات تتلقى تقارير دورية على مدار الساعة من جميع اللجان الفرعية، من خلال منظومة ربط إلكتروني لمتابعة أوضاع الحجاج وسير الخدمات المقدمة لهم.

"تنسيق مصري سعودي"

من جانبه، أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، استمرار الاجتماعات الثلاثية بين ممثلي وزارة السياحة وغرفة الشركات وقيادات مجموعة الراجحي لخدمات الحجاج، لمتابعة تفاصيل التصعيد والخدمات المقدمة داخل المخيمات.

وأوضح أن الاجتماعات تتناول خطط التغذية والمشروبات وخدمات الحجاج داخل مشعري منى وعرفات، إلى جانب ترتيبات النفرة إلى مزدلفة والتنقل بين المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن جميع الجهات تبذل أقصى جهد لإنجاح الموسم الحالي، معربًا عن ثقته في نجاح موسم الحج هذا العام بفضل التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المصرية والسعودية.

"إشادة بالجهود السعودية"

أشادت سامية سامي بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم، مؤكدة وجود تعاون مستمر بين الجانبين المصري والسعودي منذ وصول الحجاج وحتى بدء أداء المناسك.

وأضافت أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي يتابع أوضاع الحجاج على مدار الساعة، مع تكليف البعثة برفع تقارير دورية عن أحوال الحجاج والعمل على توفير أفضل الخدمات لهم حتى انتهاء موسم الحج وعودتهم إلى أرض الوطن.