المتحدث العسكري يعلن مواعيد عرض الأسبوع الخامس من سلسلة "حكاية بطل"

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عن مواعيد عرض سلسلة أفلام "حكاية بطل" للأسبوع الخامس، والتي تُعرض في تمام الساعة السابعة مساءً خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصفحة أنه ستتضمن العروض التالي:

السبت 23 مايو 2026: فيلم "بويكا" ويستعرض قصة الرائد عمرو وهيب عطية.

الإثنين 25 مايو 2026: فيلم "الرفيقان" والذي يعرض فيه قصة الملازم أول أحمد فوزي عقل والملازم أول إسلام محمد إسماعيل.

الأربعاء 27 مايو 2026: فيلم "الماجدان"ويستعرض بطولات اللواء ماجد إبراهيم صالح والعميد ماجد شاكر قليني.