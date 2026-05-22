إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

01:22 م 22/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، في منتصف تعاملات الجمعة 22-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4543 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5841 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6815 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7788 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242206 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 389400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.16% إلى نحو 4535 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لأول مرة من 22 عاما.. حدث استثنائي في الموسم الحالي بمصر
رياضة محلية

لأول مرة من 22 عاما.. حدث استثنائي في الموسم الحالي بمصر
بإطلالة أنيقة..بسمة بوسيل تخطف الأنظار في شوارع كان الفرنسية- صور
زووم

بإطلالة أنيقة..بسمة بوسيل تخطف الأنظار في شوارع كان الفرنسية- صور
طهران ترد على أنور قرقاش وتدوينة "التنمر الإيراني".. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

طهران ترد على أنور قرقاش وتدوينة "التنمر الإيراني".. ماذا قالت؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الجمعة
احتفالية خاصة في الزمالك بلقب الدوري المصري الـ15.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

احتفالية خاصة في الزمالك بلقب الدوري المصري الـ15.. ما التفاصيل؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي سنتقله إلى ميادين الشرق الأوسط
تسرب غاز الكلور بالإسماعيلية.. القصة الكاملة من لحظة الكسر المفاجئ إلى صفر إصابات -فيديو وصور