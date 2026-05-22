عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ديمتري سيرجييف، المدير التنفيذي لشركة “OZK” (شركة الحبوب المتحدة)، ورئيس اتحاد مُصدّري ومنتجي الحبوب الروسي، وذلك على هامش أعمال المنتدى، بحضور السفير حمدي شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، والوزير المفوض التجاري أحمد شوقي، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري بروسيا،

وبحسب بيان صحفي، جاء ذلك في إطار مشاركتة كضيف شرف في فعاليات “المنتدى الروسي الخامس للحبوب” المنعقد بمدينة سوتشي الروسية خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026،

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا في مجال تجارة الحبوب، واستعراض آليات إبرام عقود توريد طويلة الأجل لشحنات القمح الروسي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لسلاسل الإمداد الاستراتيجية لمصر، ويعزز جهود الدولة في بناء مخزون استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

وتُعد شركة “OZK” واحدة من أكبر الشركات الروسية المتخصصة في تجارة وتصدير الحبوب، كما تحتل مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكبر خمسة مُصدّرين للحبوب في روسيا، إلى جانب دورها المحوري في دعم وتنظيم صادرات الحبوب الروسية للأسواق العالمية.

روسيا تُعد أحد أهم موردي القمح لجمهورية مصر العربية

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال اللقاء، على متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية، خاصة في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن روسيا تُعد أحد أهم موردي القمح لجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن هذه المباحثات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلدين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنويع مصادر الإمداد، وتطوير البنية التحتية للتخزين والنقل، وبحث فرص إقامة مركز لوجستي إقليمي لتجارة وتخزين الحبوب بالموانئ المصرية.

كما أشار الوزير إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكات مع الكيانات الدولية الكبرى العاملة في قطاع الحبوب، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة تداول وتخزين السلع الاستراتيجية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

ومن جانبه، أعرب ديمتري سيرجييف عن تطلع شركة “OZK” واتحاد مُصدّري ومنتجي الحبوب الروسي إلى تعزيز التعاون مع الجانب المصري، مشيرًا إلى المكانة المحورية التي تمثلها السوق المصرية باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، وأحد أهم الوجهات الرئيسية لصادرات الحبوب الروسية.

تطوير التعاون في مجالات تبادل المعلومات المتعلقة بزراعة وتخزين وتداول الحبوب

كما شهد اللقاء بحث فرص الاستثمار المشترك في مشروعات الصوامع ومراكز التجميع والتخزين الاستراتيجي في مصر، إلى جانب مناقشة آليات تطوير التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والتكنولوجية المتعلقة بزراعة وتخزين وتداول الحبوب، والاستفادة من التجربة الروسية المتقدمة في رقمنة قطاع الحبوب وإدارته اللوجستية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميًا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع الحبوب والغلال، وتنويع مصادر إمدادات السلع الغذائية الاستراتيجية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتبار ملف الأمن الغذائي أحد المرتكزات الرئيسية للأمن القومي المصري.