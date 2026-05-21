بدأ تطبيق المراسلة الشهير واتساب اختبار ميزة جديدة تتيح اختفاء الرسائل النصية فور قراءتها من قبل الطرف الآخر، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الخصوصية داخل المحادثات.

ووفقا لتقرير نشره موقع WABetaInfo، فإن الميزة أصبحت متاحة حاليا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على هواتف أندرويد وiOS، تمهيدا لإطلاقها بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة.

ميزة اختفاء الرسائل بعد قراءتها

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إرسال رسائل تختفي تلقائيا بمجرد أن ينتهي الطرف الآخر من قراءتها أو يغادر شاشة المحادثة، دون إمكانية استرجاع الرسالة لاحقًا.

كما يمكن تفعيل الخاصية داخل محادثات معينة فقط، أو ضبطها كإعداد افتراضي لجميع المحادثات الجديدة.

الفرق بينها وبين الرسائل ذاتية الاختفاء

يوفر واتساب بالفعل ميزة “الرسائل ذاتية الاختفاء”، لكنها تعتمد على مؤقت زمني يسمح بحذف الرسائل بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما.

أما الميزة الجديدة، فتعتمد على قراءة الرسالة نفسها وليس على الوقت، حيث يمكن حذف الرسالة بعد 5 دقائق أو ساعة أو 12 ساعة من قراءتها.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الرسائل التي لا يتم فتحها ستُحذف تلقائيًا بعد مرور 24 ساعة كحد أقصى.

ميتا تواصل تعزيز أدوات الخصوصية داخل واتساب

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحديثات تعمل عليها شركة "ميتا" لتعزيز الخصوصية والأمان داخل تطبيقاتها، إذ تطور الشركة حاليًا ميزات جديدة مثل وضع "Incognito Chat" للمحادثات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات في تعدد المهام وتشفير النسخ الاحتياطية السحابية.

موعد طرح الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب

حتى الآن، لم تعلن "واتساب" موعدا رسميا لإطلاق الميزة لجميع المستخدمين، لكن من المتوقع طرحها تدريجيا على نظامي أندرويد وiOS خلال الأسابيع المقبلة، حال نجاح مرحلة الاختبار الحالية.