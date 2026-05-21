تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية التموين، والتي أسفرت عن ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بحي الوراق، قبل ترويجها وبيعها في السوق السوداء.

حملات رقابية مكثفة بالجيزة

أكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع مديرية التموين، تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة للتصدي لأي محاولات للإتجار غير المشروع أو التلاعب بالسلع المدعمة.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة الإقبال على السلع الأساسية.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ تداول السلع التموينية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تمس حقوق المواطنين.

ضبط 220 شيكارة دقيق مدعم مهربة

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة، أن الحملة تمكنت من ضبط 220 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 11 طنًا مهربة.

وأضاف أنه تم التحفظ على السيارة والكميات المضبوطة داخل أحد المطاحن الحكومية تحت تصرف النيابة العامة، لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.