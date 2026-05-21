إعلان

الجيزة تضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالوراق

كتب : محمد أبو بكر

11:25 م 21/05/2026

ضبط 220 شيكارة دقيق مدعم مهربة بالوراق والتحفظ على

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية التموين، والتي أسفرت عن ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بحي الوراق، قبل ترويجها وبيعها في السوق السوداء.

حملات رقابية مكثفة بالجيزة

أكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع مديرية التموين، تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة للتصدي لأي محاولات للإتجار غير المشروع أو التلاعب بالسلع المدعمة.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة الإقبال على السلع الأساسية.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ تداول السلع التموينية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تمس حقوق المواطنين.

ضبط 220 شيكارة دقيق مدعم مهربة

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة، أن الحملة تمكنت من ضبط 220 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 11 طنًا مهربة.

وأضاف أنه تم التحفظ على السيارة والكميات المضبوطة داخل أحد المطاحن الحكومية تحت تصرف النيابة العامة، لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ضبط 220 شيكارة دقيق مدعم مهربة بالوراق والتحفظ على السيارة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السوق السوداء تموين الجيزة الدقيق المدعم محافظة الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واشنطن بوست: أمريكا خسرت نصف صواريخها في حرب إيران دفاعًا عن إسرائيل
شئون عربية و دولية

واشنطن بوست: أمريكا خسرت نصف صواريخها في حرب إيران دفاعًا عن إسرائيل
كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟
علاقات

كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟
مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم
شئون عربية و دولية

مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم

أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية
أخبار مصر

أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية
كريم عبدالعزيز: تدربت 3 أشهر على الأكشن قبل تصوير فيلم 7Dogs
سينما

كريم عبدالعزيز: تدربت 3 أشهر على الأكشن قبل تصوير فيلم 7Dogs

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية