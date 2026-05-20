أمين الفتوى: الدعاء أثناء ذبح الأضحية جائز شرعًا

كتب : داليا الظنيني

07:41 م 20/05/2026

الدكتور علي فخر

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مشروعية واستحباب الدعاء أثناء ذبح الأضحية، مؤكدًا أن هذا العمل يندرج تحت باب القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل في تلك الأيام المباركة.

أمين الفتوى: لحظة ذبح الأضحية طاعة عظيمة وعمل صالح

قال أمين الفتوى، في حديثه مع الإعلامي مهند السادات عبر برنامج "فتاوى الناس" المذاع على شاشة قناة "الناس"، إن لحظة ذبح الأضحية هي طاعة عظيمة وعمل صالح، ومن الطبيعي أن يتحرى المسلم أوقات العبادات ليتوجه فيها إلى الله بالدعاء، مشيرًا إلى عدم وجود أي مانع شرعي يمنع الدعاء في هذا التوقيت.

وأضاف الشيخ علي فخر أنه يُستحب للمضحي أن يطلب من الله سبحانه وتعالى قبول أضحيته، وأن يرزقه فيها الإخلاص التام لوجهه الكريم، لافتاً إلى أنه يجوز للمسلم أيضاً في هذه اللحظات المباركة أن يدعو لنفسه، ولأهل بيته، وأبنائه، وكل من يحب بكل خيرات الدنيا والآخرة.

