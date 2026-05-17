إعلان

رسميا.. دار الإفتاء تعلن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:24 م 17/05/2026

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي الحج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر مايو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وبناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية فقد تقرر لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر مايو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هلال شهر ذي الحجة موعد عيد الأضحى موعد وقفة عرفات دار الإفتاء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طرح شيري أريزو 6 GT موديل 2027 المجمعة بمصر رسميًا بالأسواق
أخبار السيارات

طرح شيري أريزو 6 GT موديل 2027 المجمعة بمصر رسميًا بالأسواق
أبراج تعرف كيف تكسب المال بسرعة.. هل أنت منهم؟
علاقات

أبراج تعرف كيف تكسب المال بسرعة.. هل أنت منهم؟
الصور الأولى من حفل زفاف مدافع النادي الأهلي عمرو الجزار
مصراوي ستوري

الصور الأولى من حفل زفاف مدافع النادي الأهلي عمرو الجزار
طقس الإثنين.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تصل لـ47 درجة وتحذيرات من رياح
أخبار مصر

طقس الإثنين.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تصل لـ47 درجة وتحذيرات من رياح
لماذا تشعر بوخز كهربائي عند لمس شخص أو سطح معدني؟
نصائح طبية

لماذا تشعر بوخز كهربائي عند لمس شخص أو سطح معدني؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات