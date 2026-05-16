كشفت دار الإفتاء، موعد إعلان غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، مؤكدة أنه سيتم استطلاع الهلال يوم الأحد المقبل الموافق 17 مايو، والذي يوافق 29 من شهر ذي القعدة.

إعلان موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى الأحد

أوضحت دار الإفتاء، في بيان الجمعة، أنه سيتم إعلان موعد أول أيام شهر ذي الحجة، إلى جانب تحديد موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك، عقب غروب شمس يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تقوم الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية أيضًا بتحري هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد، لتحديد بداية الشهر الهجري الجديد رسميًا.

مركز الفلك الدولي: الإثنين 18 مايو غرة ذي الحجة

من جانبه، قال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الإثنين 18 مايو 2026 سيكون على الأرجح أول أيام شهر ذي الحجة.

وأضاف أن غالبية الدول الإسلامية ستتحرى الهلال مساء الأحد 17 مايو، متوقعًا أن يوافق يوم الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم الدول الإسلامية.

رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة في عدة دول عربية

أوضح مدير مركز الفلك الدولي، أن رؤية الهلال ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب في بعض مناطق شرق آسيا وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بينما ستكون الرؤية ممكنة بالعين المجردة في مناطق وسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا ومعظم قارات الأمريكيتين.

وأشار إلى أن رؤية الهلال ستكون سهلة نسبيًا بالعين المجردة في عدد من المدن العربية، من بينها مكة المكرمة، وأبوظبي، والقاهرة، وعمّان، والقدس، والرباط.

مدة مكث الهلال ليست العامل الوحيد للرؤية

أكد "شوكت" أن إمكانية رؤية الهلال لا تعتمد فقط على عمر الهلال أو مدة بقائه بعد غروب الشمس، وإنما تتأثر أيضًا بعوامل أخرى، من بينها ارتفاع الهلال عن الأفق، والبعد الزاوي عن الشمس، وصفاء الغلاف الجوي.

وأضاف أن أقل مدة مكث لهلال تمت رؤيته بالعين المجردة بلغت 29 دقيقة، فيما كان أقل عمر لهلال تمت رؤيته نحو 15 ساعة و33 دقيقة.