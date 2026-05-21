وزيرة التنمية المحلية: إصدار 50 ترخيص بناء وإزالة تعديات خلال حملات بالفيوم

كتب : محمد نصار

12:57 م 21/05/2026
    إزالة تعديات (1)
    إزالة تعديات (3)
    إزالة تعديات

تلقت الدكتورة منال عوض تقريرًا من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بشأن نتائج المرور الميداني الذي نُفذ خلال الأسبوع الماضي بعدد من مدن محافظة الفيوم، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والإدارات التنفيذية.

وأوضح التقرير، الذي عرضه المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة، أن الجولات شملت المرور على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية وإدارات الإشغالات والإيرادات والتراخيص والمخازن، إلى جانب متابعة مستوى النظافة والانضباط بالشوارع والتعامل مع مخالفات البناء والمتغيرات المكانية.

وأسفرت أعمال المرور عن إصدار 50 ترخيص بناء للمواطنين، و174 شهادة صلاحية موقع، و202 نموذج 6 و7 لملفات التصالح، و276 نموذج 8، فضلًا عن معاينة 34 حالة متغير مكاني واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وزيرة التنمية المحلية: إزالة تعديات وبناء مخالف

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة تابعت تنفيذ حملات إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية المخالفة، ضمن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

وشملت الإزالات غرفًا وأسوارًا مخالفة، إلى جانب إزالة شدات خشبية على مساحة 500 متر، وأعمدة خرسانية لأعمال بناء بدون ترخيص بمدينة أبشواي، مع التشديد على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة.

حملات ضد المحال غير المرخصة

ورصدت اللجنة عددًا من الملاحظات الخاصة بمنظومة الإشغالات وتراخيص المحال العامة، حيث تبين وجود محال غير مرخصة، وتم التنسيق مع رؤساء المراكز وشرطة المرافق والدفع بالمراكز التكنولوجية المتنقلة لتنفيذ حملات لحصر تلك المحال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع حث أصحابها على سرعة تقنين أوضاعهم.

وأضافت الوزيرة أن اللجنة تابعت أيضًا منظومة الإيرادات والحجز الإداري، وتم توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الوقائع، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق الانضباط المالي والإداري.

وفيما يتعلق بمنظومة الإعلانات، وجهت الوزيرة بسرعة حصر الإعلانات غير المرخصة وتنفيذ حملات لإزالتها، مع إلزام أصحاب المحال بسرعة تقنين أوضاع الإعلانات الخاصة بهم لتحسين المظهر الحضاري وتعظيم موارد المحافظة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة تابعت كذلك الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلي نحو 86%، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والانتهاء من المشروعات الجارية قبل نهاية العام المالي الحالي.

كما شملت المتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية والمخازن، حيث تم التوجيه بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب رفع تراكمات القمامة بعدد من نقاط التجميع والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

التنمية المحلية: مواجهة الأسواق العشوائية والنباشين

ووجهت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار النباشين والأسواق والمواقف العشوائية، مع سرعة فحص ومعالجة شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتعاون الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بمحافظة الفيوم وسرعة الاستجابة للملاحظات التي تم رصدها، مؤكدة استمرار حملات المتابعة والتفتيش الميداني بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتحقيق الانضباط الإداري والتعامل الفوري مع أية مخالفات تؤثر على حياة المواطنين.

وزيرة التنمية المحلية إزالة تعديات تراخيص بناء

