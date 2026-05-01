تصعيد الشباب.. حركة محليات محدودة بالمحافظات

كتب : محمد نصار

11:09 ص 01/05/2026

الدكتورة منال عوض

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة حركة محلية محدودة لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من المحافظات ، تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي ١٠ قيادة محلية من الصف الأول والثاني ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للوزارة لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت نقل وتعيين عدد من سكرتيري العموم في محافظات جنوب سيناء ، و الغربية ، والبحر الأحمر ، والإسكندرية ، وأسيوط.

كما تضمنت الحركة تصعيد ونقل عدد من رؤساء المدن والمراكز إلي سكرتيري عموم مساعدين في محافظات جنوب سيناء ، وأسيوط ، والإسكندرية ، والبحيرة ، والشرقية.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، القيادات الجديدة بأهمية بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتواجد الميداني في الشارع للاستماع إلي شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية.

وشددت الدكتورة منال عوض ، علي أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية التفانى والإخلاص في أداء المهام المكلفين بها لتحقيق طموحات وآمال المواطنين علي أرض المحافظات.

