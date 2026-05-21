أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس كإطار دبلوماسي استراتيجي لدول الجوار المباشر لليبيا، بهدف دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسفير محمد سفيان سفير الجزائر بالقاهرة، وإدريس لطرش رئيس ديوان الوزير الجزائري.

وقال متحدث الرئاسة، إن اللقاء استهل بقيام الوزير الجزائري بتسليم الرئيس رسالة خطية من الرئيس عبدالمجيد تبون، تضمنت الإعراب عن خالص التقدير للرئيس، والتأكيد على ما يجمع مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة، وعلاقات تعاون وشراكة تشهد نمواً متسارعاً، خاصة في ضوء التطور الملحوظ في حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، مع التشديد على الحرص المتبادل لمواصلة تطوير العلاقات والارتقاء بها، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق إزاء التطورات التي يشهدها العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس رحب بالوزير الجزائري، وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس تبون، مؤكدًا على عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ومشدداً على أهمية البناء على مخرجات دورة اللجنة العليا المشتركة التي عُقدت بالقاهرة في نوفمبر ٢٠٢٥، بما يعزز التعاون الثنائي خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس على أن الخط العام للسياسة الخارجية المصرية يقوم على السعي الدؤوب لتجنب التصعيد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والسعي لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، وتحقيق الاستقرار والتنمية وصون مقدرات الشعوب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير الجزائري أكد تطلع الرئيس تبون لمواصلة التنسيق السياسي بين مصر والجزائر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تعزيزاً للسلم والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك من خلال الآلية الثلاثية مع تونس، مشدداً على حرص الجزائر والرئيس تبون شخصياً على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة وأن العلاقات الثنائية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول للجزائر في العالم العربي ومن أبرز ثلاثة مستثمرين في الجزائر.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس استقبل، اليوم كذلك، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وضحى الشويخ القائمة بأعمال سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة، و سمير منصر المدير العام للعلاقات الثنائية مع الدول العربية بوزارة الخارجية التونسية، حيث رحب الرئيس بالوزير التونسي، وطلب منه نقل تحياته إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع تونس على المستويين الرسمي والشعبي، ومشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وتنفيذ مقررات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التي عُقدت بالقاهرة في سبتمبر ٢٠٢٥.

ومن جانبه، أعرب الوزير التونسي عن شكره وامتنانه لاستقبال الرئيس، ونقل تحيات الرئيس قيس سعيد للرئيس، مؤكدًا حرص تونس على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي مع مصر، مشيداً بالمستوى المتميز للتشاور القائم بين البلدين، كما نقل دعوة الرئيس التونسي للسيد الرئيس لزيارة تونس في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى الوضع الإقليمي وما يستلزمه من تكثيف التشاور والتنسيق والتعاون للحفاظ على استقرار وسيادة الدول العربية وصون مقدرات شعوبها، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على الدور الهام لدول الجوار في ضمان استقرار ووحدة ليبيا الشقيقة، مؤكداً أهمية استمرار عمل الآلية الثلاثية بين مصر وتونس والجزائر.