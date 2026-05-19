عقد مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية، اليوم الاثنين، جلسته الأولى برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ورئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس الحكومية والمكلف بتسيير أعمال الجامعة الأهلية الدكتورة سوزان القليني، عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة عين شمس، وعضو المجلس القومي للمرأة ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور محمد صالحين، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشؤون الأكاديمية وبمشاركة أعضاء مجلس الأمناء.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول الإطار القانوني والتنفيذي للجامعة، إلى جانب استعراض بروتوكول التعاون المشترك بين جامعتي عين شمس الحكومية والأهلية، بما يعكس التكامل بين الخبرات الأكاديمية العريقة والرؤية المستقبلية الحديثة للجامعة الأهلية.

كما ناقش المجلس الهيكل التنظيمي المؤقت للجامعة، لحين الانتقال الكامل إلى المقر الرسمي داخل "وادي التعلم والابتكار" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات التعليمية الذكية في مصر والمنطقة.

وعلى صعيد البرامج الأكاديمية، استعرض المجلس اللوائح الدراسية المعتمدة من لجان القطاع المختصة، والتي تضم مجموعة من التخصصات المستقبلية المتطورة، من بينها: الطب والجراحة، والتصنيع الرقمي، وأنظمة الروبوتات الذاتية، والأمن السيبراني، والتسويق الرقمي، والتكنولوجيا المالية، في خطوة تؤكد توجه الجامعة نحو إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.

كما تابع المجلس الموقف التنفيذي لبدء الدراسة بالجامعة، والتي انطلقت بالفعل خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025–2026، مع مناقشة سياسات القبول والطاقة الاستيعابية والخطة الزمنية للدراسة للعام الأكاديمي المقبل 2026–2027.

واختتم مجلس الأمناء أعماله بالتأكيد على أهمية التوسع في الشراكات الاستراتيجية الدولية، واستقطاب الخبرات الأكاديمية العالمية، بما يدعم رؤية جامعة عين شمس الأهلية في تقديم تعليم جامعي ذكي ومتطور بمواصفات عالمية على أرض مصرية، ويعزز مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في بناء أجيال المستقبل.

