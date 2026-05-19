عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعا لمناقشة دور وزارة والطيران المدني، في تقديم الدعم والتسهيلات لشركات الطيران الخاصة والطيران منخفض التكاليف، لمواكبة زيادة الحركة السياحية وتوفير تذاكر بأسعار تنافسية.

وناقش الاجتماع بحضور ممثلين عن بعض شركات الطيران، آليات تشجيع شركات الطيران الخاص والطيران منخفض التكاليف المصرية على التوسع والمنافسة بقوة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسوق.

وتناول الاجتماع جهود دعم الشركات، باعتبارها مكملة للشركة الوطنية مصر للطيران في الوصول إلى أسواق سياحية لا تصلها، وكذلك الوقوف على ضوابط السماح لهذه الشركات على الخطوط الداخلية.

في بداية الاجتماع أكدت سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية الدور المحوري الذي تقوم بها شركات الطيران في دعم قطاع السياحة.

وأوضحت أن اللجنة حريصة على الاستماع لكافة المشكلات والتحديات، من أجل اتخاذ اللازم لدعم هذه الشركات للقيام بدورها على النحو الأمثل.

وطالبت سحر طلعت مصطفى، بكشف خطة شركات الطيران الخاصة ومنخفض التكاليف في المطارات الجديدة مثل العلمين ومرسى علم.

وخلال الاجتماع، وجه حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، الشكر للجنة السياحة بمجلس النواب، لحرصها على السعي نحو دعم الشركات الخاصة لدعم الطيران منخفض التكاليف.

واستعرض خلال الاجتماع أبرز المعوقات التي تواجه الشركات، وفي مقدمتها ضبط أسعار الوقود، قائلا: لا نطالب بتخفيض الأسعار، ولكن الضبط، لاسيما وأن الأسعار تختلف من مطار لآخر بسبب تكاليف النقل.

وأشار إلى أن شركة إير كايرو، تنقل 18% من سياحة مصر، قائلا: أمامنا فرصة ذهبية خلال الفترة المتبقية من فصل الصيف لزيادة الإقبال على السياحة في مصر، ومن ثم إنعاش حركة الطيران.

وطالب أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة المصرية العالمية للطيران، بضرورة قيام وزارة الطيران بتقديم الدعم للشركات، وبينها المصروفات التي يتم دفعها بشكل يومي.

فيما طالب حاتم أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة رد سي للطيران، بدعم الشركات الداخلية لتكون قادرة على المنافسة مع الشركات الخارجية، خصوصا وأن شركات الطيران الخارجية لا تنطبق عليها قوانين الدولة، لذلك فهي خارج سياق المنافسة.

وطالب محمود أبو سيف، رئيس مجلس إدارة شركة نسمة للطيران، بحلول خارج الصندوق، قائلا: هناك مطارات مقفولة لصالح الشركات الخارجية مثل مطار سفنكس، مؤكدا أن فتح ذلك ينعش السياحة ويقلل الضغط على مطار القاهرة

ووجه ياسر سعد، نائب رئيس شركة النيل للطيران، الشكر للجنة السياحة لاهتمامها بالاستماع لشركات الطيران الخاص، بما يساهم في مواجهة أي تحديات.

وطالب وزارة السياحة بتكثيف عمل معارض داخلية وخارجية لزيادة الوفود السياحية إلى مصر، قائلا: تمثيل مصر في المعارض الدولية ليس على المستوى، ولا يليق بحجم مصر، متابعا: ونحن مستعدون للمساهمة في التسويق، بما يساهم في زيادة الوفود السياحية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تواصل دائم مع وزارة الطيران، للاستماع لكافة المشكلات، وبحث سبل حلها أولا بأول، بما يحافظ على صناعة الطيران.