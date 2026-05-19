طالب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بضرورة وضع آلية موحدة وشاملة للكشف الطبي على الرياضيين في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أهمية تحمل هيئات التأمين الصحي تكاليف الفحوصات الطبية المقررة للاعبين المشاركين في البطولات مجانًا وفقًا لكارنيه التأمين الصحي الخاص بهم، وخاصة غير القادرين منهم.

جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بينها طلب النائبة نهي أبو الدهب بشأن الموافقة على إجراء الفحص الطبي للاعبين المشاركين بالبطولات وفقًا لكارنيه التأمين الصحي بمحافظة المنيا.

وأوضح "باشا" خلال اجتماعات اللجنة أنه لا بد من الاستماع إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمناقشة هذا الملف القومي ووضع إطار تنظيمي موحد يضمن سلامة جميع اللاعبين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم دون أعباء مالية إضافية.

جاءت هذه التوصيات بالتزامن مع مناقشة اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بتطوير المنشآت الطبية المتعثرة في محافظات الصعيد، حيث شملت المداولات ملفات عدة، منها: رفع كفاءة الخدمات بمركز وبندر ملوي، وحل أزمة نقص الأدوية وأماكن التأمين الصحي، وتوفير جهاز ميكروسكوب لجراحة المخ والأعصاب لمستشفى ملوي التخصصي، وإحلال وتجديد مستشفى الرمد بسمالوط، وإنشاء وحدة قسطرة للقلب بمستشفى جراحات اليوم الواحد.

كما ناقشت اللجنة قرار إلغاء تبعية مستشفى سوهاج التعليمي، وأسباب تأخر تنفيذ مستشفى البلينا المركزي، وإغلاق مستشفى أخميم لإعادة البناء، ومتابعة مستشفى علاج الإدمان ببلصفورة، وتحويل مستشفى طما المركزي إلى مستشفى عام.

واستعرض الاجتماع الأزمات الصحية بالمحافظة، لا سيما تعثر تشغيل عدد من المستشفيات العامة، وتأخر المستحقات المالية للعاملين بمستشفى قنا التخصصي، ونقص أسرة العناية المركزة، إلى جانب متابعة مشروعات إحلال مستشفى دشنا المركزي وتشغيل مستشفى تكاملي حجازة بقوص.