قانون الإدارة المحلية.. البرلمان يبدأ المناقشة غدًا

كتب : نشأت حمدي

08:45 م 19/05/2026

مجلس النواب

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية ستبدأ أعمالها غدًا الأربعاء.

ويترأس اللجنة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كما تضم اللجنة في عضويتها محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.

وينضم إلى عضوية اللجنة المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي مقرّرًا للجنة، إلى جانب عضوية عمرو درويش، ومحمد عبد الحفيظ من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، والمستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارات التنمية المحلية، والعدل، والشؤون النيابية، والداخلية، والإسكان، والتخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكان اللواء محمود شعراوي قد أكد أن اللجنة تتولى مراجعة ودراسة مشروع القانون، وإعادة النظر في مشروع قانون الحكومة أو صياغة مسودة جديدة.

وأكد أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة واحدة على الأقل شهريًا، على أن تعرض نتائج أعمالها على رئيس لجنة الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنه من حق اللجنة عقد جلسات استماع لذوي الخبرة، على أن تنتهي من أعمالها وتقدم توصياتها إلى مجلس النواب.

مجلس النواب وزارة التنمية المحلية مجلس الدولة مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب قانون الإدارة المحلية

