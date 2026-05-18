أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن مشروعات الطاقة المتجددة تُنفذ بجداول زمنية محددة لتحقيق 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028.

وأوضح عبد الغني خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن نظام الطاقة الشمسية ينقسم للاستهلاك الذاتي بدون قيود، أو صافي القياس للربط بالشبكة.

وأشار إلى أن نظام صافي القياس يسمح للمواطن ببيع فائض الكهرباء للشبكة عبر عدادات ثنائية الاتجاه، والتصفية تتم سنوياً.

ولفت إلى أن "أي حد عايز يعمل محطة استهلاك ذاتي ينفذ ومفيش أي مشكلة خالص، من خلال 100 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة".

وأكد أن هناك 10 ملايين كيلو وات ساعة مرتبطة على الشبكة من هذا النظام حالياً، والإجراءات تم تسهيلها وتذليل العقبات.

وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة على أن تركيب محطات أقل من 500 كيلو وات لا يحتاج تراخيص، عبر إدارات متخصصة بشركات التوزيع على الجمهورية.