شهدت مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط حالة من الهلع والرعب، عقب قيام شخص بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بشكل عشوائي على الأهالي في شارع السنترال، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين المواطنين.

حصيلة أولية للضحايا

وأسفر الحادث، وفق المعلومات الأولية، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة، نتيجة استهداف المارة بشكل عشوائي دون تمييز.

أسماء الضحايا

وجاءت أسماء المتوفين كالتالي: منصور مكرم حسن (49 عامًا)، حنان منصور علي (35 عامًا)، شاهين كرم شاكر (25 عامًا)، عبير عبد العظيم حسن (25 عامًا)، زيزو أشرف خلف (10 سنوات)، مصطفى عمر عبد القوي، خلف أيمن غريب، حمادة صبحي محمود.

المصابون في الحادث

كما أصيب 5 أشخاص، بعضهم بطلقات نارية، وهم: سامح منصور عياد (45 عامًا) — طلق ناري بالظهر، كيرلس مرزوق زكي (29 عامًا) — طلق ناري، أحلام خلف أشرف — إصابة محمود حمدان عبد العاطي (34 عامًا)، فوزي محمد محمود (42 عامًا).

تحرك أمني سريع إلى موقع الحادث

تحركت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط على الفور إلى موقع الواقعة بقيادة اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، لمتابعة التطورات ميدانيًا وفرض السيطرة الأمنية في محيط الحادث.

مطاردة المتهم وتصفيته

وكشفت مصادر أمنية أن قوات الشرطة طاردت المتهم، قبل أن يتم التعامل معه خلال تبادل لإطلاق النيران، ما أدى إلى تصفيته في موقع المواجهة.

وأضافت المصادر أن المتهم يُدعى «عاطف.خ»، ويبلغ من العمر 48 عامًا، وقد تم تحديد هويته عقب انتهاء المواجهة الأمنية.