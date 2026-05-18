إعلان

8 جثث و5 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا إطلاق النار العشوائي بأبنوب

كتب : محمود عجمي

11:36 م 18/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هلع في ابنوب (1)
  • عرض 5 صورة
    هلع في ابنوب (5)
  • عرض 5 صورة
    هلع في ابنوب (3)
  • عرض 5 صورة
    هلع في ابنوب (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط حالة من الهلع والرعب، عقب قيام شخص بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بشكل عشوائي على الأهالي في شارع السنترال، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين المواطنين.

حصيلة أولية للضحايا

وأسفر الحادث، وفق المعلومات الأولية، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة، نتيجة استهداف المارة بشكل عشوائي دون تمييز.

أسماء الضحايا

وجاءت أسماء المتوفين كالتالي: منصور مكرم حسن (49 عامًا)، حنان منصور علي (35 عامًا)، شاهين كرم شاكر (25 عامًا)، عبير عبد العظيم حسن (25 عامًا)، زيزو أشرف خلف (10 سنوات)، مصطفى عمر عبد القوي، خلف أيمن غريب، حمادة صبحي محمود.

المصابون في الحادث

كما أصيب 5 أشخاص، بعضهم بطلقات نارية، وهم: سامح منصور عياد (45 عامًا) — طلق ناري بالظهر، كيرلس مرزوق زكي (29 عامًا) — طلق ناري، أحلام خلف أشرف — إصابة محمود حمدان عبد العاطي (34 عامًا)، فوزي محمد محمود (42 عامًا).

تحرك أمني سريع إلى موقع الحادث

تحركت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط على الفور إلى موقع الواقعة بقيادة اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، لمتابعة التطورات ميدانيًا وفرض السيطرة الأمنية في محيط الحادث.

مطاردة المتهم وتصفيته

وكشفت مصادر أمنية أن قوات الشرطة طاردت المتهم، قبل أن يتم التعامل معه خلال تبادل لإطلاق النيران، ما أدى إلى تصفيته في موقع المواجهة.

وأضافت المصادر أن المتهم يُدعى «عاطف.خ»، ويبلغ من العمر 48 عامًا، وقد تم تحديد هويته عقب انتهاء المواجهة الأمنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أبنوب حادث أسيوط إطلاق نار شارع السنترال مذبحة أبنوب تصفية المتهم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: الخطيب عايز حسام بدري ليه الجمهور يهاجمه؟ فرج عامر يكشف الكواليس
مصراوى TV

مجدي الجلاد: الخطيب عايز حسام بدري ليه الجمهور يهاجمه؟ فرج عامر يكشف الكواليس
إصابات وغموض حول عدد القتلى.. تفاصيل حادث إطلاق النار داخل مركز إسلامي
شئون عربية و دولية

إصابات وغموض حول عدد القتلى.. تفاصيل حادث إطلاق النار داخل مركز إسلامي
بالصور.. النيابة تكشف ملابسات واقعة إطلاق نار عشوائي على مواطنين بأبنوب
أخبار المحافظات

بالصور.. النيابة تكشف ملابسات واقعة إطلاق نار عشوائي على مواطنين بأبنوب
حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم وكروان مشاكل (صور وفيديو)
زووم

حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم وكروان مشاكل (صور وفيديو)
مخاوف إسرائيلية متزايدة من "عسكرة" مطار بن جوريون.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

مخاوف إسرائيلية متزايدة من "عسكرة" مطار بن جوريون.. ما السبب؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط