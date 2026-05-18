محمد علي خير: تحويل مدرسة الترعة الرسمية ليابانية رغم نفي الوزارة للقرار

كتب : داليا الظنيني

10:57 م 18/05/2026

الإعلامي محمد علي خير

قال الإعلامي محمد علي خير، إن أزمة مدرسة الشهيد ياسر جنينة التابعة لإدارة الشروق التعليمية تكشف عن ارتباك في ملف تحويل المدارس إلى النظام الياباني.

وأضاف خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن أولياء الأمور أرسلوا استغاثة عاجلة بعد صدور قرار رسمي بتحويل مدرسة الترعة الرسمية إلى مدرسة يابانية، وهو ما يهدد مستقبل 4000 طالب.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم نفت سابقًا وجود توجه لتحويل مدارس التجريبي لغات إلى مدارس يابانية، مؤكدة أن الأمر كان مجرد مقترح من مدير الإدارة التعليمية.

وتابع أن المسؤولين أوضحوا أن القرار يقتصر على مدرستين فقط، من بينها مدرسة الترعة الرسمية، مؤكدًا أن الحكومة تبنت هذا التوجه رسميًا رغم اعتراضات أولياء الأمور.

وشدد خير على أن نقل الطلاب إلى مدارس أخرى سيخلق حالة من القلقلة والارتباك، متسائلًا عن جدوى تحويل مدرسة قائمة بدلًا من إنشاء مدرسة جديدة.

وأكد الإعلامي أن أولياء الأمور يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لوقف القرار، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وضمان عدم الإضرار بمستقبل أبنائهم.

بعد احتفالية "فرحة مصر".. بوسي توجه رسالة لـ انتصار السيسي
