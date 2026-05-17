“الكهرباء”: انخفاض أسعار الألواح يعزز انتشار الطاقة الشمسية

كتب : نشأت حمدي

03:21 م 17/05/2026

الطاقة الشمسية

أكد أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار ألواح الطاقة الشمسية شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، ما يعزز من جدوى التوسع في استخدامها داخل القطاع المنزلي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، تعقيبا علي تساؤل النائبة زينب بشير بشأن آليات دعم وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المنازل خلال المرحلة المقبلة، والتعريفة للمواطنين.

وقال مهينة، إن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل أصبح أحد المحاور الأساسية ضمن خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرا إلى مبادرة "شمس مصر" والتي تستهدف تمويل ودعم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.

ودعا "مهينة"، إلي أهمية تبني مبادرات مماثلة بالشراكة مع وزارة المالية ومنظمات المجتمع المدني لدعم انتشار هذا النوع من الطاقة.

وأضاف أن تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية المنزلية من خلال أنظمة الربط بالشبكة تُعد "مجزية جدا" للمواطنين، بما يشجع على زيادة الإقبال على تركيب المحطات الشمسية أعلى المنازل.

الطاقة الشمسية وزارة الكهرباء مجلس النواب

