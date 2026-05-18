رحب النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، بالمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قائلًا: "يشرفني الترحيب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر، التي تعتز دائمًا بجوارها وأشقائها، ونحن نستقبلكم اليوم فإننا نرحب بقامة تشريعية وقانونية عربية بارزة، في زيارة تأتي تجسيدًا حيًا لعمق الروابط الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين".

وقال، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار عقيلة صالح، إن هذه العلاقات لا تقف عند حدود الجوار الجغرافي، بل هي روابط وجذور ضاربة في عمق التاريخ، يمتد أثرها عبر مسيرة طويلة عامرة بالتعاون واللقاءات الأخوية المستمرة.

وتابع: "تأتي هذه الزيارة في إطار حرصنا المتبادل والدائم على تعزيز قنوات الحوار البناء وتبادل الرؤى حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم قضايا أمتنا العربية ويدعم استقرار المنطقة. ونحن إذ نؤكد في هذا المحفل أن مجلس النواب المصري يتابع بتقدير بالغ كافة الجهود المخلصة والدؤوبة الساعية إلى ترسيخ ركائز الاستقرار المستدام في ليبيا الشقيقة، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب الليبي العزيز في البناء والتطوير والمضي نحو آفاق التنمية والازدهار".

وأضاف: "إننا إذ نثمن هذه المساعي، نجدد تأكيدنا على الموقف المصري الثابت، الذي يضع في مقدمة أولوياته الحفاظ الكامل على السيادة الليبية وصون وحدتها ودعم مؤسساتها الوطنية، بما يتيح توحيد المؤسسات المنقسمة".

وتابع: "انطلاقًا من الارتباط الوثيق بين استقرار ليبيا الشقيقة والأمن القومي المصري، فإننا في مجلس النواب المصري نؤكد أن الضامن الحقيقي لاستقرار ليبيا يتمثل في خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحفظ سيادة الدولة الليبية ووحدتها".

وأضاف: "في هذا السياق، فإن البرلمان المصري يجدد التأكيد على أن أبوابه ستظل دائمًا مفتوحة لدعم واحتضان كل جهد مخلص يؤدي إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك، لا سيما في المجالات التشريعية والقانونية وتبادل الخبرات البرلمانية. ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الحوار المستمر والتواصل الدبلوماسي والبرلماني الفعال هما السبيل الأمثل والأكثر حكمة لتقريب وجهات النظر وتجاوز التحديات".