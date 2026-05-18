ألقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

وجاء نص الكلمة كالتالي: بفيضٍ من الاعتزاز وبمشاعرٍ يملؤها السرور، أرحب باسمي وباسمكم جميعًا بمعالي الأخ الموقر السيد المستشار/ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي يحل ضيفًا كريمًا علينا في هذه الجلسة العامة للمجلس الموقر، بمقره في "العاصمة الجديدة".

وتابع بدوي: معالي المستشار عقيلة صالح.. إن زيارتكم اليوم لمجلسنا هذا، فضلًا عما تحمله من دلالات هامة وأثر سياسي بالغ، فهي تجسد بحق العلاقة الراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا الشقيقة، القائمة طوال تاريخها على أسس ثابتة، قوامها تكامل بين بلدين يجمعهما تاريخ ومصير مشترك وروابط أخوة بين شعبين شقيقين.

وقال: توحدت بها مساراتهما الإنسانية والاجتماعية والثقافية، فأضحت تلك العلاقة نموذجًا فريدًا في المحيط الإقليمي والعربي.

وأضاف: ومن هنا، فإننا نؤكد أن مصر، قيادةً وشعبًا، تلتزم التزامًا ثابتًا بدعم الدولة الليبية ووحدتها، وبصون مؤسساتها الوطنية والدستورية.

وأوضح: أن علاقتنا ليست مجرد عقيدة استراتيجية، بل هي علاقة وجودية صاغتها وحدة الدم والمصير، ورسختها مواقف الشرف والوفاء. بل إن أساسها وجوهرها أن استقرار ليبيا وأمنها القومي هو ركن أصيل والتزام ثابت علينا، وأن المساس به هو استهداف مباشر لأمننا القومي ولأمتنا العربية، بل إن تهديد وحدتها تنعكس آثاره على المحيط الإقليمي بأكمله.

وأكمل: من هذا المنطلق جاءت جهود القيادة السياسية المصرية، حيث كانت ولا تزال تحركات عبد الفتاح السيسي ترسخ لسياسة واضحة لا ريب فيها، ولموقف ثابت لا يحيد، مفاده أن مصر ستظل حائطًا لصد ودرء أي تهديدات، وحاضرة بكل ثقلها للدفاع عن أشقائها، ودعم الدولة الوطنية الليبية، وصون مؤسساتها الشرعية والدستورية، وتعزيز تماسكها واستقرارها.

وتابع: بل والعمل على دفع الحلول الدبلوماسية والسياسية نحو تسوية شاملة للتحديات، بمسار ليبي خالص وإرادة وطنية ليبية مستقلة، دون أي تدخلات من شأنها تعطيل مسارات الحل أو الانزلاق نحو منحدرات قد تعصف بمكتسبات الشعب الليبي الشقيق، وتمكينه من قدرته على التنمية والبناء.

وأكمل بدوي: إن زيارتكم اليوم تمثل، على الصعيد البرلماني، خطوة جوهرية في طريق التعاون الفعال بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب الليبي، وإطاره الدعم الكامل من مجلسنا والاستعداد التام لتقديم كافة سبل الدعم، ومواصلة التنسيق بين المجلسين، مستهدفين بناء مسار مؤسسي مستدام.

وتابع بدوي: يقوم على تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية لتعزيز فاعلية العمل البرلماني، ودعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق الاستقرار ودفع التنمية، لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين وتلبية طموحات أبنائهما.

وقال: إننا هنا، من مجلس النواب المصري، نجدد دعمنا لمجلس النواب الليبي في تنفيذ كافة استحقاقاته لمواصلة دوره الوطني، وتعزيز قدرته على مواجهة ما يحيط به من تحديات إقليمية ودولية، وتطلعنا لترسيخ التعاون والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين.

وأضاف: فنود أن نعلن استقبالنا بكل الترحيب لترشح معالي المستشار عقيلة صالح لرئاسة البرلمان الإفريقي الآسيوي، ونتطلع للمشاركة في مؤتمره المزمع انعقاده خلال شهر يونيو بمدينة بنغازي بدولة ليبيا.

وأضاف: نهايةً، أرحب مرة أخرى بمعالي الأخ العزيز المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، متمنيًا له طيب الإقامة ونجاح الزيارة ودوام التوفيق والسداد.

وأكد: مصر، قيادةً وشعبًا وبرلمانًا وحكومةً، ستظل مساندة وداعمة لوحدة ليبيا وسيادتها وضمان استقرارها، فمصر هي ركيزة الأمن القومي العربي وركنه المتين".