إعلان

تحذير بيطري من ذبح الأضاحي بالشوارع: ينقل الأمراض ويهدد الصحة

كتب : محمد نصار

10:15 ص 18/05/2026

الدكتور أحمد البنداري وكيل النقابة العامة للأطباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، من خطورة الذبح في الشوارع خلال عيد الأضحى، مؤكدًا أن قرار منع الذبح خارج المجازر المعتمدة يعد خطوة مهمة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والحد من انتشار الأمراض والمخلفات في الطرق العامة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إن الذبح العشوائي يتسبب في انتشار الدماء والمخلفات والروائح الكريهة، فضلًا عن زيادة انتشار الحشرات الناقلة للأمراض، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة عيد الأضحى.

وأشار إلى وجود أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل مرض السل الرئوي، مؤكدًا أن اكتشاف هذه الأمراض لا يتم إلا من خلال الفحص البيطري الدقيق قبل الذبح وبعده داخل المجازر المعتمدة.

وأضاف أن المجازر المجانية التي وفرتها المحافظات تمثل أهمية كبيرة للمواطنين؛ لأنها تضمن إجراء الكشف البيطري الكامل على الأضاحي، بما يشمل قياس درجة حرارة الحيوان وفحص حالته الصحية للتأكد من صلاحيته للذبح والاستهلاك الآدمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ذبح الأضاحي عيد الأضحى الصحة العامة الأطباء البيطريون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صناديق الذهب تنافس السبائك.. أيهما أفضل لحماية المدخرات؟
اقتصاد

صناديق الذهب تنافس السبائك.. أيهما أفضل لحماية المدخرات؟
رزان جمال تشوق الجمهور لفيلم "أسد".. وتنشر صورًا جديدة من الكواليس
زووم

رزان جمال تشوق الجمهور لفيلم "أسد".. وتنشر صورًا جديدة من الكواليس

صدمة... مصدر يكشف تفاصيل إصابة مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك
رياضة محلية

صدمة... مصدر يكشف تفاصيل إصابة مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك
"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
شئون عربية و دولية

"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
صدفة غيّرت حياتهما.. 20 صورة من قصة حب نور الشربيني وعمرو الحلو
رياضة محلية

صدفة غيّرت حياتهما.. 20 صورة من قصة حب نور الشربيني وعمرو الحلو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور
3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء