حذر الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، من خطورة الذبح في الشوارع خلال عيد الأضحى، مؤكدًا أن قرار منع الذبح خارج المجازر المعتمدة يعد خطوة مهمة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والحد من انتشار الأمراض والمخلفات في الطرق العامة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إن الذبح العشوائي يتسبب في انتشار الدماء والمخلفات والروائح الكريهة، فضلًا عن زيادة انتشار الحشرات الناقلة للأمراض، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة عيد الأضحى.

وأشار إلى وجود أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل مرض السل الرئوي، مؤكدًا أن اكتشاف هذه الأمراض لا يتم إلا من خلال الفحص البيطري الدقيق قبل الذبح وبعده داخل المجازر المعتمدة.

وأضاف أن المجازر المجانية التي وفرتها المحافظات تمثل أهمية كبيرة للمواطنين؛ لأنها تضمن إجراء الكشف البيطري الكامل على الأضاحي، بما يشمل قياس درجة حرارة الحيوان وفحص حالته الصحية للتأكد من صلاحيته للذبح والاستهلاك الآدمي.