رحب النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لـحزب حماة الوطن، بالمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، واستهل كلمته بالقول: "بقلوب عامرة بالمحبة والأخوة، وبعقول تُدرك ثقل التاريخ والمصير، نرحب بكم في بلدكم الثاني مصر، فمصر وليبيا ليستا مجرد جارتين، بل هما نبض واحد، وجسد واحد، وتاريخ مشترك صاغته أواصر الدم والنسب والدين والمصير الواحد".

وأكد أن حضور رئيس البرلمان الليبي اليوم في "بيت العرب" يُعد تأكيدًا راسخًا على أن ليبيا ومصر "قلب واحد في جسدين".

وتابع: "إننا في الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن نتابع ببالغ التقدير والاحترام الجهود الدؤوبة التي يبذلها مجلسكم الموقر، تحت قيادتكم الحكيمة، لترسيخ دعائم الدولة الوطنية الليبية ومؤسساتها الشرعية، في مواجهة المؤامرات التي تستهدف النيل من وحدة واستقرار ليبيا الشقيقة".

وأكد العطيفي، في كلمته، أن القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرست موقفًا ثابتًا وحاسمًا بأن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر، انطلاقًا من الوقوف بقوة خلف الإرادة الحرة للشعب الليبي، ودعم مؤسساته الوطنية ومسارات الحوار السياسي التي تخرج من رحم التوافق الليبي - الليبي، وتحت رعاية القاهرة، لضمان مستقبل آمن ومستقر.

واختتم كلمته بقوله: "أهلًا وسهلًا بكم مرة ثانية في بيتكم الثاني، ونؤكد لكم أننا معكم في خندق واحد لدعم الاستقرار وجهود الإعمار وتثبيت الشرعية وبناء مؤسسات وطنية موحدة تحمي الأرض وترسم مستقبل أشقائنا في ليبيا نحو مستقبل كله رخاء واستقرار".

وعقب إلقاء كلمته، دعا العطيفي أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن للوقوف لتحية رئيس مجلس النواب الليبي بالتصفيق الحار.

وارتدى نواب الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، وشاحًا باللون الأزرق يحمل هوية الحزب وعلمي جمهورية مصر العربية وليبيا، في إطار ترحيبي برئيس مجلس النواب الليبي خلال زيارته اليوم للبرلمان المصري.