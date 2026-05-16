التعليم: تجميع اللجان في 613 مجمعًا لتسهيل المتابعة والتصدي للغش

كتب : حسن مرسي

10:54 م 16/05/2026

شادي زلطة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستطبق نظام مجمعات لجانية جديدة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأوضح زلطة خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن عدد اللجان انخفض من 2150 إلى 2032 لجنة رغم زيادة 100 ألف طالب.

وأشار إلى أن الهدف هو إحكام السيطرة على العملية الامتحانية ومواجهة وسائل الغش الإلكترونية المتطورة من سماعات وأقلام وكروت إلكترونية.

ولفت إلى أن "اللجان كانت متوزعة على مسافات بعيدة، دلوقتي هتكون على شكل 613 مجمع امتحاني، وفرق المتابعة هتقدر تشتغل أسهل".

وأكد أن المواصفات الفنية للامتحانات كما هي بنظام البابل شيت والمقالي بنفس أسلوب العام الماضي.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أن الوزارة أطلقت نماذج استرشادية منذ شهرين، ولن تفصح عن آليات التفتيش الجديدة كاملة للحفاظ على فعاليتها.

