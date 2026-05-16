أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها ومديرياتها بالمحافظات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع استمرار تقديم الخدمات والتيسيرات للمواطنين والمزارعين والمربين طوال فترة الإجازة.

وزير الزراعة: "تكثيف المرور لحماية الرقعة الزراعية"

وجّه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة ومديريات الزراعة وجهاز حماية الأراضي بضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والمتابعة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي الفوري لأي تعديات وإزالتها في مهدها.

كما شدد الوزير على متابعة المحاصيل الصيفية وتقديم الدعم الفني للمزارعين، إلى جانب استمرار أعمال حصاد وتوريد القمح وتسهيل الإجراءات الخاصة بالموردين.

الوزارة: "غرف عمليات وربط مباشر بالمحافظات"

أكدت وزارة الزراعة تفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بالغرف الفرعية في المحافظات لضمان سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها.

وأشارت إلى استمرار عمل المعامل المركزية، ومنها معامل متبقيات المبيدات والصحة الحيوانية، إلى جانب مواصلة أنشطة الحجر الزراعي بالموانئ والمنافذ والمطارات، بما يضمن انتظام حركة الصادرات الزراعية خلال فترة العطلات.

الزراعة: "497 مجزرًا حكوميًا تستقبل الأضاحي مجانًا"

كشفت الوزارة عن رفع درجة الجاهزية القصوى داخل 497 مجزرًا حكوميًا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات، لاستقبال الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى.

وأكدت الوزارة توفير خدمات الذبح بالمجان للمواطنين، مع إجراء الكشف البيطري على الأضاحي قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وزير الزراعة: "رفض الذبح العشوائي حفاظًا على الصحة العامة"

شدد علاء فاروق على أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد البيطري لحث المواطنين على تجنب الذبح العشوائي في الشوارع، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، والتوجه إلى المجازر الحكومية المعتمدة.

كما وجّه بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومنشآت التصنيع، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

الوزارة: "احذروا العروض الوهمية للحوم على السوشيال ميديا"

دعت وزارة الزراعة المواطنين إلى شراء اللحوم من المنافذ والأماكن الموثوق بها، وعدم الانسياق وراء العروض غير الموثوقة أو منخفضة الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة تلك التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين وضمان توفير غذاء آمن وسليم خلال موسم عيد الأضحى المبارك.