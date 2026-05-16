مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

0 0
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

3 1
16:30

كولن

جميع المباريات

إعلان

المصري الوحيد.. إنجاز تاريخي ينتظر الونش مع الزمالك

كتب : هند عواد

04:52 م 16/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الونش
  • عرض 6 صورة
    الونش ومعتمد جمال من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد (1)
  • عرض 6 صورة
    الونش لاعب الزمالك
  • عرض 6 صورة
    محمود الونش
  • عرض 6 صورة
    الونش من مران الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبا من تحقيق إنجازا تاريخيا، في الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

إنجاز تاريخي ينتظر الونش

في حالة تتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية، سيصبح محمود حمدي الونش، اللاعب المصري الوحيد، الذي يتوج بالبطولة 3 مرات.

وفاز الونش بالكونفدرالية الأفريقية مرتين رفقة الزمالك، موسم 2019 و2024، وذلك على حساب نهضة بركان المغربي.

ويوجد 4 لاعبين حققوا الكونفدرالية مرتين مع الزمالك، وهم الونش، محمود علاء، أحمد مصطفى زيزو ويوسف أوباما.

ورحل الثلاثي محمود علاء، أحمد مصطفى زيزو ويوسف أوباما، عن الزمالك، فيلعب علاء في صفوف الاتحاد السكندري وزيزو في الغريم التقليدي الأهلي، بينما الأخير في بيراميدز.

اقرأ أيضًا:

أول مصري في التاريخ.. معتمد جمال على موعد مع إنجاز استثنائي

رؤساء وسياسيون.. أشهر شخصيات شجعت الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الونش الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
أخبار مصر

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
بحضور نجوم الفن.. الجمهور يردد مع أنغام أغنية سيبتلي قلبي- صور
موسيقى

بحضور نجوم الفن.. الجمهور يردد مع أنغام أغنية سيبتلي قلبي- صور
سامي الشيشيني لمصراوي: الزمالك اتخطف في الذهاب.. وفرصته في التتويج كبيرة
رياضة محلية

سامي الشيشيني لمصراوي: الزمالك اتخطف في الذهاب.. وفرصته في التتويج كبيرة
السيسي يتابع خطط تطوير أصول الأوقاف وتعظيم استثماراتها
أخبار مصر

السيسي يتابع خطط تطوير أصول الأوقاف وتعظيم استثماراتها
فاروق جعفر لـ مصراوي: هذه هي نقطة ضعف اتحاد العاصمة ولا بديل عن تتويج الزمالك
رياضة محلية

فاروق جعفر لـ مصراوي: هذه هي نقطة ضعف اتحاد العاصمة ولا بديل عن تتويج الزمالك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية