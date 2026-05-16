المصري الوحيد.. إنجاز تاريخي ينتظر الونش مع الزمالك

بات محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبا من تحقيق إنجازا تاريخيا، في الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

إنجاز تاريخي ينتظر الونش

في حالة تتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية، سيصبح محمود حمدي الونش، اللاعب المصري الوحيد، الذي يتوج بالبطولة 3 مرات.

وفاز الونش بالكونفدرالية الأفريقية مرتين رفقة الزمالك، موسم 2019 و2024، وذلك على حساب نهضة بركان المغربي.

ويوجد 4 لاعبين حققوا الكونفدرالية مرتين مع الزمالك، وهم الونش، محمود علاء، أحمد مصطفى زيزو ويوسف أوباما.

ورحل الثلاثي محمود علاء، أحمد مصطفى زيزو ويوسف أوباما، عن الزمالك، فيلعب علاء في صفوف الاتحاد السكندري وزيزو في الغريم التقليدي الأهلي، بينما الأخير في بيراميدز.

