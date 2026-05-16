رحب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، بقرار وزير الصحة والسكان، بمد العمل بتراخيص مزاولة مهنة الطب الصادرة خلال عام 2021 حتى 31 ديسمبر 2026 تيسيرًا على جموع الأطباء.

وفي هذا الصدد، أعلن نقيب الأطباء، الاتفاق مع وزارة الصحة على وضع آلية تنفيذية لتسهيل حصول الأطباء على هذه الإفادات.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على أن يتقدم الطبيب الراغب في الحصول على إفادة باستمرار سريان الترخيص بطلب إلى النقابة الفرعية التابع لها، مرفقا بصورة من ترخيص مزاولة المهنة الساري أو الذي أوشك على الانتهاء.

وأضاف أن النقابات الفرعية ستتولى تجميع الطلبات المقدمة من الأطباء، على أن يقوم مندوب من النقابة العامة للأطباء بالتوجه إلى الإدارة المختصة بالتراخيص بوزارة الصحة لاستخراج الإفادات المطلوبة، ثم إعادة توزيعها على النقابات الفرعية لتسليمها للأطباء.

وأكد نقيب الأطباء، أن هذه الآلية تأتي في إطار التنسيق بين النقابة ووزارة الصحة لتسهيل الإجراءات الإدارية على الأطباء.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد أصدر قرارًا وزاريًا يقضي باستمرار العمل بتراخيص مزاولة مهنة الطب الصادرة خلال عام 2021 حتى نهاية العام الجاري، مع تكليف الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص باستصدار ما يفيد استمرار سريان الترخيص بناءً على طلب صاحب الشأن.