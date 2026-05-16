أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لإحياء القاهرة التاريخية واستعادة رونقها الحضاري، من خلال تطوير المناطق التراثية وتحويلها إلى وجهات سياحية وثقافية تليق بتاريخ مصر ومكانتها.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بعدد من مناطق القاهرة التاريخية، أن المنطقة المحيطة بمسجد السيدة عائشة شهدت تحولًا كبيرًا بعد إزالة الكوبري والموقف العشوائي أمام المسجد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ القاهرة على إنشاء حديقة حضارية متكاملة تتناسب مع الطابع التاريخي للمنطقة.

وأضاف أن الجولة بدأت من ميدان طلعت حرب، حيث شهدت المنطقة فعاليات شبابية متنوعة، مؤكدًا توجيهه لمحافظ القاهرة بضرورة تنظيم فعاليات أسبوعية في الشارع وفي مختلف مناطق القاهرة التاريخية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وإبراز الطابع الحضاري للعاصمة.

وأشار إلى أن الجولة شملت أيضًا ميدان الأوبرا وشارع الألفي وعددًا من المباني التراثية، التي تعمل الدولة على إعادة استغلالها وتطويرها، موضحًا أن الرؤية الجديدة تستهدف تحويل هذه المناطق إلى فنادق ومقار إدارية وشوارع مخصصة للمشاة، في إطار إعادة إحياء القاهرة الخديوية بصورة عصرية.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن أعمال تطوير محور صلاح سالم أسهمت في تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة التنقل داخل القاهرة، مؤكدًا أن المواطنين لمسوا تحسنًا واضحًا في الحركة المرورية بعد تنفيذ أعمال التطوير بالمحور.