شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كمتحدث رئيسي في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الطب: من الاستشراف العلمي إلى التطبيق الإكلينيكي على المستوى الدولي"، ضمن فعاليات منتدى قازان 2026، الذي يُعقد بمركز "قازان إكسبو" في جمهورية تتارستان بمشاركة دولية واسعة من خبراء التكنولوجيا والرعاية الصحية وصناع القرار من مختلف دول العالم.

وشهدت الجلسة حضورًا دوليًا رفيع المستوى من روسيا وكازاخستان وماليزيا والهند، حيث ترأست الجلسة آنا ميشيرياكوفا الرئيس التنفيذي لمنصة AI Third Opinion، إلى جانب مشاركة مسؤولين وخبراء دوليين متخصصين في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي الطبي والتصوير الإشعاعي والحوسبة الحيوية.

السبكي: من يملك البيانات يملك بترول المستقبل

أكد الدكتور أحمد السبكي، خلال كلمته، أن البيانات أصبحت الثروة الأهم في العصر الحديث، قائلًا: "من يملك البيانات يملك بترول المستقبل"، مشيرًا إلى أن مصر تعمل حاليًا على إنشاء أول مركز وطني لعلوم البيانات الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، بهدف دعم بناء منظومة صحية ذكية قائمة على التحليل الدقيق والتنبؤ واتخاذ القرار الطبي المدعوم بالتكنولوجيا.

6.5 مليون سجل صحي إلكتروني تدعم الذكاء الاصطناعي الطبي

أوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الدولة المصرية تمتلك بنية رقمية متطورة تشمل أكثر من 6.5 مليون سجل صحي إلكتروني، إلى جانب ما يقرب من نصف مليار صورة أشعة مؤرشفة، فضلًا عن مئات الملايين من الوصفات الطبية الإلكترونية، وهو ما يتيح بناء خوارزميات متقدمة للتنبؤ الصحي والتشخيص الآلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

السبكي: عقل هيئة الرعاية الصحية يُطلق قريبًا

أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة تعمل منذ خمس سنوات على مشروع "عقل هيئة الرعاية الصحية"، باعتباره نموذجًا وطنيًا متكاملًا يضم عدة مساعدات ذكية لدعم التشغيل الطبي والإداري واتخاذ القرار، موضحًا أن المشروع سيتم إطلاقه قريبًا كأول منتج للمركز الوطني لعلوم البيانات الصحية بالهيئة.

الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية داخل المنظومة الصحية

استعرض رئيس الهيئة رؤية دمج الذكاء الاصطناعي داخل منظومة الرعاية الصحية المصرية باعتباره عنصرًا تشغيليًا أساسيًا وليس مجرد أداة مساعدة، مؤكدًا أن ذلك يسهم في رفع كفاءة القرار الطبي وتحسين جودة التشخيص وتعزيز مخرجات الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المشاركة في المنتدى تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التميز المؤسسي وتحويل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل إلى نموذج عالمي قابل للتطبيق والتصدير، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي في الطب يمثل نقطة تحول كبرى لإعادة تشكيل مستقبل التشخيص وإدارة النظم الصحية وتحقيق الاستدامة والكفاءة.

كما أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن جلسة الذكاء الاصطناعي في الطب ضمن منتدى قازان 2026 تمثل منصة عالمية مهمة لتبادل الخبرات بين الشرق والغرب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الصحية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا ملهمًا يعكس قدرة الدول النامية على قيادة التحول الرقمي الصحي عالميًا.