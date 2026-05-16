ظهور هلال ذو القعدة نهارًا.. ومؤشرات بداية ذي الحجة

كتب : محمد نصار

03:31 م 16/05/2026

مؤشرات بداية ذي الحجة

نشر مركز الفلك الدولي صورة لهلال آخر الشهر (شهر ذو القعدة 1447هـ)، كما تم تصويره نهارًا.

وأوضح المركز في بيان له، أن الهلال تم تصويره من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع له، اليوم السبت 16 مايو 2026، في تمام الساعة 03:45 عصرًا بتوقيت دولة الإمارات.

وبيّن أن بُعد القمر عن الشمس وقت التصوير بلغ نحو 7.5 درجة، فيما كان عمر القمر سالب 8 ساعات و32 دقيقة.

وأضاف المركز أن تحري هلال شهر ذي الحجة في العالم الإسلامي سيكون غدًا الأحد 17 مايو 2026، مشيرًا إلى أن اليوم يوافق 28 من شهر ذو القعدة في معظم الدول الإسلامية، باستثناء تركيا (اليوم 29) وبنغلادش (اليوم 27).

