أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، يشهد استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وقالت "الهيئة" في بيان لها، إن الطقس يكون مائلًا للحرارة إلى حار على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء للاعتدال ليلًا على مختلف الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

وأوضحت "الأرصاد" أن درجات الحرارة تسجل في القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة للعظمى و22 للصغرى، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى 28 للعظمى و22 للصغرى، وفي شمال الصعيد 35 للعظمى و20 للصغرى، فيما تسجل جنوب الصعيد 39 درجة للعظمى و25 للصغرى.

الظواهر الجوية المؤثرة اليوم

أضافت "الهيئة" أن البلاد تتأثر خلال ساعات الصباح الباكر بشبورة مائية كثيفة نسبيًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

وتابعت: كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وحذرت "الأرصاد" من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، نتيجة نشاط الرياح التي تصل سرعتها إلى ما بين 45 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

هل يوجد فرص لسقوط الأمطار اليوم؟

أشارت "الهيئة" إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

واختتمت هيئة الارصاد الجوية، بيانها بمناشدة المواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الرسمية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل دوري تحسبًا لأي تغيرات في حالة الطقس.

