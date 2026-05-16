يواصل ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، لقاءاته مع مختلف مكونات الإعلام المصري، في إطار خطة تستهدف تعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية ودعم تطوير الأداء المهني للإعلام الوطني.

ودعا "رشوان" رؤساء القنوات الفضائية الخاصة إلى لقاء يُعقد غدًا الأحد، لإجراء حوار مفتوح حول القضايا المتعلقة بعمل القنوات الفضائية، بما يسهم في تمكينها من أداء دورها بكفاءة واحترافية أعلى.

يأتي ذلك في إطار ما ورد بوثيقة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، خاصة ما يتعلق بأهمية تقديم إعلام وطني مهني قادر على تعزيز الوعي ومواجهة الشائعات والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

كما يأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تعزيز دور وزارة الدولة للإعلام كحلقة وصل فعالة بين الدولة ووسائل الإعلام المختلفة.

وكان ضياء رشوان قد عقد فور توليه مهامه عددًا من الاجتماعات مع مسؤولي الهيئات الإعلامية ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي.

ومن المقرر أن يواصل وزير الدولة للإعلام خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات موسعة مع مختلف وسائل الإعلام القومية والخاصة والحزبية، سواء المطبوعة أو المرئية أو المسموعة أو الرقمية، ضمن خطة تطوير شاملة للمنظومة الإعلامية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى الاستماع إلى آراء ومقترحات العاملين في المجال الإعلامي، ومعالجة التحديات القائمة، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المهني، وتعزيز حرية الرأي والتعبير في إطار الدستور والقانون وقيم المجتمع المصري.