تصل لـ44 درجة.. الأرصاد تعلن موعد ذروة الموجة الحارة وتفاصيل طقس الأسبوع

كتب : أحمد العش

10:00 ص 16/05/2026

طقس حار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 17 مايو 2026 حتى الخميس 21 مايو 2026، والتي تشير إلى ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال أول يومين من الفترة.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أنه يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون معتدلًا ليلًا.

ارتفاع ملحوظ في الحرارة الأحد والإثنين

أشارت "الأرصاد" إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا ومؤقتًا في درجات الحرارة يومي الأحد 17 مايو والإثنين 18 مايو، إذ تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 30 و36 درجة، بينما تسجل القاهرة الكبرى من 38 إلى 40 درجة، وتصل جنوب البلاد إلى ما بين 41 و44 درجة مئوية.

نشاط رياح وأتربة بداية من الثلاثاء

أضافت "الهيئة" أنه اعتبارًا من الثلاثاء 19 مايو، تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، بما قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت.

موعد انكسار الموجة الحارة خلال الأسبوع المقبل

أوضحت "الأرصاد" أنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية مع نهاية الفترة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على أن فصل الربيع يشهد تغيرات سريعة في خرائط الطقس، ما يستلزم متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها، مشددة على استمرار تحديث التنبؤات في حال حدوث أي تغييرات جوية.

