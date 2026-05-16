أعلنت هيئة سكك حديد مصر فتح أبواب متحف السكة الحديد بمحطة مصر برمسيس أمام الجمهور مجانًا يوم الإثنين 18 مايو 2026.

يأتتي ذلك في إطار مشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وحرصًا على تعزيز الوعي بتاريخ هذا المرفق الحيوي، وتعريف الأجيال الجديدة بالدور الوطني والتنموي الذي قامت به السكك الحديدية المصرية على مدار 175 عامًا.

متحف السكة الحديد برمسيس

يُعد متحف السكة الحديد شاهدًا حيًا على تاريخ هذا المرفق العريق، حيث تم افتتاحه لأول مرة عام 1933، قبل أن يتم تطويره وإعادة افتتاحه في مارس 2016 ليظهر بصورة حضارية حديثة تواكب قيمته التاريخية الكبيرة.

ويضم المتحف مجموعة نادرة ومتميزة من القطع الأثرية والنماذج التاريخية التي توثق مراحل تطور السكك الحديدية في مصر، من بينها نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، بالإضافة إلى أنظمة الإشارات القديمة ووسائل التشغيل اليدوية، إلى جانب لوحات تعريفية وإرشادية تشرح تفاصيل المقتنيات المعروضة.

كما يحتوي المتحف على مكتبة تاريخية تضم عددًا من الكتب والمجلدات النادرة التي توثق تاريخ السكك الحديدية في مصر والعالم، ما يجعله مقصدًا ثقافيًا وتاريخيًا مهمًا للباحثين والمهتمين والزوار من مختلف الأعمار.