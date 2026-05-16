أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مواصلة تنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم 28 أبريل الماضي، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي.

تحصين أكثر من 4.4 مليون رأس ماشية

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن بلغ 4 ملايين و448 ألفًا و807 جرعات تحصينية بمختلف قرى ومراكز الجمهورية.

وأوضح أن إجمالي التحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وصل إلى مليونين و389 ألفًا و634 رأس ماشية، فيما بلغ عدد التحصينات ضد حمى الوادي المتصدع مليونين و59 ألفًا و173 رأسًا.

فرق التحصين تواصل عملها بكفاءة في جميع المحافظات

أكد رئيس الهيئة أن فرق التحصين الميدانية تواصل تنفيذ أعمال الحملة بكفاءة وانتظام داخل جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الوقاية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف دعم التنمية المستدامة والحفاظ على صحة الحيوانات وزيادة الإنتاجية.

توفير اللقاحات والدعم الفني للفرق البيطرية

أضاف الأقنص أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفرت اللقاحات البيطرية المعتمدة، إلى جانب تقديم الدعم الفني الكامل للفرق البيطرية، بما يضمن وصول خدمات التحصين إلى جميع المربين في القرى والنجوع، خاصة بالمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وأوضح أن أعمال التحصين تسير بالتوازي مع حملات الترقيم والتسجيل، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وإرشادية للمربين بالمحافظات المختلفة.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تعاون المربين مع اللجان البيطرية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه، بما يعزز جهود الوقاية والسيطرة على الأمراض الوبائية.

ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين إلى الاستمرار في السماح بإجراء التحصينات الدورية وتسجيل البيانات حفاظًا على صحة الحيوانات، ودعمًا لجهود الدولة في تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تخصيص الخط الساخن رقم 19561 لتلقي استفسارات المواطنين والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، في إطار تسهيل التواصل مع المربين ودعم جهود الحملة القومية للتحصين.