واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار فرض الانضباط المروري وتحقيق السيولة على الطرق.

ضبط أكثر من 106 ألف مخالفة مرورية

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 106,217 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما شملت الحملات فحص عدد من قائدي المركبات، حيث تم فحص 1046 سائقًا، وتبين إيجابية 32 حالة تعاطي مواد مخدرة.

حملات مكثفة بالطريق الدائري الإقليمي

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، لضبط المخالفات وتحقيق أعلى معدلات الأمان المروري.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 453 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، عدم استيفاء شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

ضبط حالات تعاطٍ ومحكوم عليهم

كما تم فحص 92 سائقًا، وتبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 19 حكمًا قضائيًا. وفي إطار المتابعة المرورية، تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور المعمول بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والوقائع المضبوطة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

