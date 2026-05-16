يستعد حسن رداد وزير العمل، لبدء جولة ميدانية موسعة بمحافظات الصعيد اليوم السبت، تشمل: أسوان والأقصر وقنا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز التواجد الميداني داخل مواقع العمل والإنتاج، ومتابعة ملفات التشغيل والتدريب المهني ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

تفاصيل الجولة الميدانية لوزير العمل بمحافظات الصعيد اليوم

يفتتح "رداد" جولته بمحافظة أسوان، إذ يتفقد عددًا من المنشآت الصناعية الكبرى، في مقدمتها شركة السبائك الحديدية وشركة كيما أسوان، لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والاطلاع على جهود تطوير بيئة العمل، فضلًا عن عقد لقاءات مع ممثلي الإدارة والعمال، والتأكيد على أهمية دعم الصناعة الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة.

ويعقد وزير العمل، في محافظة الأقصر، لقاءات موسعة مع القيادات التنفيذية والشركاء الاجتماعيين، لبحث ملفات التشغيل وتنمية المهارات وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب متابعة أداء مديرية العمل في تقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ برامج التدريب المهني، فضلًا عن تسليم عقود عمل وشهادات تخرج لعدد من خريجي الدورات التدريبية.

وتشمل الجولة بمحافظة قنا تفقد مركز التدريب المهني بمدينة قفط، لمتابعة البرامج التدريبية المقدمة للشباب والوقوف على مستوى التجهيزات والورش، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ويستعرض حسن رداد خلال الجولة جهود الوزارة في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وما يتضمنه من مكتسبات لتعزيز الأمان الوظيفي وتحقيق التوازن في علاقات العمل، إلى جانب التوسع في التدريب المهني والتحول الرقمي وتطوير خدمات المديريات بالمحافظات، مع التأكيد على استمرار الدولة في حماية ورعاية الأطفال ودمج وتمكين ذوي الهمم اقتصاديًا واجتماعيًا.

