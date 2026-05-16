انخفاض سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق

كتب : ميريت نادي

11:48 ص 16/05/2026

أسعار الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 16-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 36250 جنيه، بتراجع 1083.33 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37750 جنيه، بتراجع 1761.76 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4050 جنيه، بتراجع 97.06 جنيه.

البنوك الموازية في مصر.. ما طبيعتها ولماذا تثير القلق؟
