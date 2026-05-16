أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تقديره لموقف بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر تجاه الحرب على إيران، مؤكداً في الوقت ذاته أن حركة العبور في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها بعد استقرار الأوضاع الأمنية، مع العمل على تطبيق آلية جديدة لمراقبة الممر المائي الاستراتيجي.

وقالت وكالة أنباء فارس إن بزشكيان وجّه رسالة إلى بابا الفاتيكان شكره خلالها على ما وصفه بـ"الموقف الأخلاقي لقائد الكاثوليك في العالم تجاه الاعتداءات العسكرية على إيران".

وأشار الرئيس الإيراني في رسالته إلى أن العبور عبر مضيق هرمز سيستأنف بصورة طبيعية بعد استتباب الأمن، موضحاً أن بلاده ستطبق آلية مؤثرة ومهنية في إطار القوانين الدولية لرصد هذا الممر الاستراتيجي.

وأكد أن الهدف من هذه الآلية الجديدة يتمثل في تعزيز الإجراءات والترتيبات الأمنية المرتبطة بحركة العبور في المضيق.

واعتبر بزشكيان أن ما وصفه بـ"النهج المدمر" للولايات المتحدة وإسرائيل والهجمات "غير المشروعة" التي ينفذانها لا تستهدف إيران وحدها، بل تطال أيضاً سيادة القانون على المستوى الدولي والقيم الإنسانية وتعاليم الأديان السماوية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن تبعات هذا "النهج الخطير" وتكاليفه لا تقتصر على طرف واحد، وإنما يتحملها المجتمع الدولي بأكمله.