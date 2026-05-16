في الوقت الذي اشتعلت فيه منصات التواصل الاجتماعي جدلاً عقب انتشار مقطع فيديو يظهر زعنفة سمكة قرش تشق مياه شاطئ مدينة "القصير" جنوب البحر الأحمر، حسم المعهد القومي لعلوم البحار الغموض المحيط بالواقعة وكشف عن الهوية التقريبية للسمكة التي جرى اصطيادها لاحقاً.

ملامح "الماكو" تحسم الجدل

أكد الدكتور أمجد شعبان، المتخصص في أسماك القرش بالمعهد القومي لعلوم البحار، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المؤشرات المبدئية بنسبة 90% تشير إلى أن سمكة القرش التي ظهرت في الفيديو وجرى اصطيادها هي من نوع قرش الماكو ذو الزعنفة القصيرة (Shortfin mako shark).

وأوضح "شعبان" أن الدلائل الظاهرية في المقاطع المتداولة، وخاصة لون السمكة، وشكل الزعنفة الظهرية، وزعنفة الذيل، بالإضافة إلى تكوين الرأس، تؤكد سلالة "الماكو"؛ مستبعداً تماماً ما جرى تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "قرش الشعاب" أو "القرش ذو الزعنفة السوداء الطرف".

وأشار الخبير إلى أنه رغم عدم عيانته للقرش عن قرب حتى الآن، إلا أن ملامحه البصرية واضحة، لافتاً إلى أن التأكيد الحاسم بنسبة 100% سيتحدد عقب المعاينة الميدانية والتشريحية الدقيقة للسمكة صباح اليوم.

فيديو يثير الذعر وكواليس الاصطياد

وكان مقطع فيديو حظي بتداول واسع على موقع "فيسبوك"، يُظهر قارب صيد صغير تقترب من مقدمته زعنفة قرش بارزة تشق سطح الماء على مسافة قريبة جداً من الشاطئ، مما أثار تساؤلات ومخاوف جادة حول توقيت الفيديو وحقيقة وجوده في المنطقة، قبل أن يتبعه مقطع آخر يوثق نجاح صيادين في إخراج القرش وصيده، حيث ظهرت ملامحه وزعنفة ذيله بوضوح.

45 نوعاً في مصر

وفي سياق طمأنة المواطنين والمصطافين، كشف الدكتور أمجد شعبان أن البيئة البحرية في مصر غنية جداً وحافلة بالتنوع البيولوجي، حيث ينتشر حوالي 45 نوعاً من أسماك القرش في مياه البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، مشدداً على أن الغالبية العظمى من هذه الأنواع مسالمة تماماً ولا تهاجم البشر.

وأضاف أن وجود القروش بالقرب من الشواطئ لا يمثل خطراً بالضرورة، فهي نادراً ما تهاجم رواد الشواطئ، وإذا حدث ذلك فإنه يكون نتيجة "ظروف وملابسات خاصة واستثنائية" لا تتكرر كثيراً.

واختتم المتخصص في أسماك القرش تصريحاته موجهاً رسالة وعي للمصطافين قائلًا: "أسماك القرش في البحر تعتبر في بيتها وبيئتها الطبيعية، ونحن من ندخل عليها، لذا يجب على الجميع مراعاة ذلك جيداً، واتباع التعليمات والمحاذير البيئية لتجنب السلوكيات التي قد تجذب هذه الأسماك أو تستفزها".

