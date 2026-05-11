السفير محمد حجازي: الموقف السوداني تحول لإقليمي بتدخل قوات إثيوبية

كتب : داليا الظنيني

01:30 ص 11/05/2026

السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف في السودان كان ينبغي أن يظل شأنًا داخليًا، لكنه تحول إلى أزمة إقليمية بعد تدخل قوات من داخل الأراضي الإثيوبية متهمة بشكل مباشر في الاعتداءات الأخيرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن على الحكومة السودانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمحاصرة الموقف الإثيوبي، مؤكدًا أن التصعيد يتطلب تحركًا دبلوماسيًا واسعًا.

وأوضح أن مصر تركز بشكل كبير على تأمين حدودها الجنوبية والتخوم المرتبطة بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تمثل خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية.

وشدد السفير حجازي على أن مصر تتحرك بقوة لحماية أمنها المائي، باعتباره أحد أهم عناصر الأمن القومي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بسد النهضة والتطورات الإقليمية.

وأشار إلى أن الأمن القومي المصري لا يقتصر على الحدود المباشرة، بل يمتد حتى الصومال، وهو ما يعكس رؤية مصر الاستراتيجية لحماية مصالحها في محيطها العربي والإفريقي.

وأكد أن هذه التحركات تأتي في إطار سياسة مصر الثابتة لحماية أمنها القومي ومصالحها المائية، مع الحرص على التنسيق مع الدول العربية والإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة.

محمد حجازي الأمن المائي السودان إثيوبيا

