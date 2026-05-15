قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ردًا على استفسار سيدة تبلغ 30 عامًا تعاني من صعوبة في البلع وآلام بالصدر، إنه لا يمكن وصف علاج عبر البرامج التلفزيونية.

وأوضح موافي خلال برنامجه "ربي زدني علما" على قناة صدى البلد، أن الأعراض مثل الإحساس بتوقف الطعام في الحلق أو صعوبة البلع قد تكون مرتبطة بحالة نفسية إذا كان الشعور في الجزء العلوي.

وأضاف أن الحالات التي يشعر فيها المريض بأن الطعام يقف أسفل الحلق تُعد أكثر خطورة، وقد تشير إلى أمراض مثل ضيق المريء أو الأكاليزيا أو حتى أورام، ما يستدعي إجراء منظار بشكل ضروري.

وأشار موافي إلى أن إجراء المنظار يُعد خطوة آمنة ومفيدة في جميع الأحوال، حتى إذا لم يظهر أي خلل عضوي، لأنه يساعد على استبعاد الأمراض الخطيرة وتحديد المسار الصحيح للعلاج.

ولفت إلى أنه في حال سلامة الجهاز الهضمي، يجب استشارة طبيب أنف وأذن إلى جانب طبيب باطنة متخصص، لضمان تشخيص شامل ودقيق للحالة.

وأكد موافي أن سن الثلاثين لا يُعد من الأعمار المقلقة في هذا السياق، مرجحًا بنسبة كبيرة أن تكون الحالة نفسية، خاصة إذا كان الشعور يتركز في الجزء العلوي من الحلق.

وشدد على أن التعامل مع مثل هذه الأعراض يتطلب مراجعة الأطباء المتخصصين وعدم الاكتفاء بالاستماع إلى النصائح العامة عبر البرامج أو وسائل الإعلام.