أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن اصطحاب الأطفال غير البالغين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة يُعد أمرًا مستحبًا، خاصة إذا كانوا مميزين، بهدف تعويدهم على الصلاة وتنشئتهم على حب المساجد وشهود الجماعة.

وأوضح المركز، في فتوى نشرها عبر صفحته الرسمية، أن ذلك يجب أن يكون مع الحرص على تعليم الأطفال آداب المسجد برفق ورحمة، بما يشمل احترام قدسية المكان، والمحافظة على نظافته، وعدم التسبب في إزعاج المصلين.

الأزهر للفتوى: "اصطحاب الأطفال للمسجد أمر مستحب"

أشار مركز الأزهر للفتوى، إلى أن اصطحاب الأطفال إلى المساجد يسهم في تربيتهم على الارتباط بالصلاة وتعظيم شعائر الله، مؤكدًا أن السنة النبوية الشريفة تضمنت العديد من المواقف التي أظهرت رحمة النبي ﷺ بالأطفال داخل المسجد.

الأزهر يستشهد بأحاديث نبوية عن تعامل الرسول مع الأطفال

استشهد المركز، بما رواه الصحابي أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، عندما رأى النبي ﷺ يؤم الناس وهو يحمل حفيدته “أمامة بنت أبي العاص”، حيث كان يضعها أثناء الركوع ثم يحملها مرة أخرى بعد السجود.

كما أشار المركز إلى حديث عبد الله بن شداد، الذي روى أن النبي ﷺ أطال السجود خلال الصلاة لأن حفيده الحسن أو الحسين كان فوق ظهره، قائلًا: «فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته».

مركز الأزهر: "تعليم الأطفال آداب المسجد ضرورة"

شدد مركز الأزهر العالمي للفتوى، على أهمية غرس القيم الدينية والسلوكيات الصحيحة لدى الأطفال داخل المساجد، مع مراعاة التعامل معهم بالحكمة والرحمة، بما يحقق التوازن بين تربيتهم على أداء العبادات والحفاظ على راحة المصلين.