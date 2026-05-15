بكاء وتأثر فين ديزل في كواليس احتفال مهرجان كان بمرور ربع قرن على"Fast

فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن

كشفت الفنانة الشابة منة بدر تيسير، عن محادثة شات جمعتها مع الفنان الشاب محمد حسن الجندي الذي وافته المنية أمس الخميس بشكل مفاجئ.

منة بدر تيسير تنعى الفنان محمد حسن الجندي

ونشرت منة، صورة من المحادثة بجانب صورا جمعتها به، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "معرفش امتي وإزاي محمد حسن الجندي توفي.. أكتر إنسان كان قريب مني في معهد فنون مسرحية وكان أخويا وصديقي ولا جه عليا في حاجة أو افتكر اني زعلت منه في مرة".

وتابعت: "عمره ما كان بتاع مصلحته ولا كان ندل مع حد، ولا عمره مكنش حنين على حد، طول الوقت بيسأل عليا ويطمن عليا في عز ما كنت أنت محتاج اللي يسأل عليك".

وأوضحت: "عمري ما كنت أتخيل اني أكتب بوست اني مش هشوفك تاني، أكيد أنت ارتحت دلوقتي وفي مكان احسن عند ربنا.. يا ريتني جيت وشوفتك وقابلتك قبل ما تمشي".

وأضافت: "عمري ما هنساك ولا هنسى أدعيلك على قد حبي ليك.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البقاء الله وحده" .

الكنز 2 .. آخر أعمال محمد حسن الجندي

كانت آخر مشاركات محمد حسن الجندي على شاشة السينما بفيلم "الكنز 2: الحب والمصير" عام 2019. وجسد من خلاله شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسط إشادات كبيرة من قبل النقاد والجمهور.

وشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمد سيعد،أحمد رزق، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد رمضان، قصة سينمائية شريف عرفة، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، إخراج شريف عرفة.

اقرأ ايضا:

26 مليونًا لسيارة ياسمين عز.. سيارات نجوم الفن تثير الجدل- صور

فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن